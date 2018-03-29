Будут ли наказаны преступники, избившие журналиста в центре Ростова? 

Три человека, которые входят в состав запрещённой в России экстремистской организации правого толка, осуждены за нападение на журналиста «Кавказского узла» Владислава Рязанцева.
Он был избит 10 января прошлого года в самом центре Ростова, рядом со зданием правительства области. Журналист получил травмы. К счастью для него, драку остановили прохожие.
«Напали с закрытыми лицами, ударили в голову, повалили на землю. Жену отбили прохожие», — рассказывал о нападении сам Рязанцев.
Позже экстремисты заявили, что таким образом наказали журналиста за его «активную публичную деятельность».
После нападавшие были задержаны, среди них оказался один подросток.
На прошлой неделе Кировский суд донской столицы приговорил двоих из нападавших к реальному заключению в колонии общего режима, ещё один отделался условным сроком.