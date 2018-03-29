Будут ли наказаны преступники, избившие журналиста в центре Ростова?

Три человека, которые входят в состав запрещённой в России экстремистской организации правого толка, осуждены за нападение на журналиста «Кавказского узла» Владислава Рязанцева

Он был избит 10 января прошлого года в самом центре Ростова, рядом со зданием правительства области. Журналист получил травмы. К счастью для него, драку остановили прохожие.

«Напали с закрытыми лицами, ударили в голову, повалили на землю. Жену отбили прохожие», — рассказывал о нападении сам Рязанцев.

Позже экстремисты заявили, что таким образом наказали журналиста за его «активную публичную деятельность».

После нападавшие были задержаны, среди них оказался один подросток.