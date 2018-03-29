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Будут ли наказаны преступники, избившие журналиста в центре Ростова?
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Будут ли наказаны преступники, избившие журналиста в центре Ростова? 

АиФ Ростов 19 минут назад
Фото: АиФ Ростов
Три человека, которые входят в состав запрещённой в России экстремистской организации правого толка, осуждены за нападение на журналиста «Кавказского узла» Владислава Рязанцева.
Он был избит 10 января прошлого года в самом центре Ростова, рядом со зданием правительства области. Журналист получил травмы. К счастью для него, драку остановили прохожие.
«Напали с закрытыми лицами, ударили в голову, повалили на землю. Жену отбили прохожие», — рассказывал о нападении сам Рязанцев.
Позже экстремисты заявили, что таким образом наказали журналиста за его «активную публичную деятельность».
После нападавшие были задержаны, среди них оказался один подросток.
На прошлой неделе Киров­ский суд донской столицы приговорил двоих из нападавших к реальному заключению в колонии общего режима, ещё один отделался условным сроком.
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