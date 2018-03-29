В столице Киргизии насчитали 130 тысяч бездомных собак

Расплодившиеся бродячие животные вызывают у горожан разные чувства — от жалости до страха. Одни подкармливают бесприютных четвероногих, а другие, однажды столкнувшись с агрессивным зверем, обходят стаи стороной. Городские службы уже 17 лет пытаются решить эту проблему, отстреливая собак и кошек «по заявкам» граждан. Но от этого животных на улицах меньше не становится.

Благими намерениями

Бишкекчанка Ольга Касьянова — продавец в магазине одного из микрорайонов города. Однажды, когда она шла на работу, за ней увязался щенок. Любящая животных женщина покормила кроху. На следующий день щенок уже сидел на том же месте и ждал очередной порции еды. Так у бездомной собачки появилась покровительница и «постоянная прописка» у хлебосольного магазина.

— Жужа была доброй собакой, и никто не возражал против ее присутствия, — рассказывает Касьянова. — Многие ее кормили, дети играли с ней, гладили. Но когда она выросла и ощенилась, то периодически стала лаять на прохожих, видимо, инстинктивно защищая потомство. А через некоторое время Жужа пропала.

Оказалось, что собаку застрелили работники муниципального предприятия «Тазалык» по заявлению жителей микрорайона. Четверо щенков, которые в этот момент спрятались, уцелели. И теперь Ольга Касьянова спешит их пристроить, чтобы их не постигла участь матери.

Медвежьи услуги

— Не кормите бродячую собаку на улице, особенно рядом со своим домом или работой, — говорит руководитель благотворительного фонда помощи животным «Добрые руки» Лариса Слободская. — Это медвежья услуга животному. Собака будет охранять вас и это место от других людей. В результате ее отстрелят. Если вы действительно хотите помочь четвероногому, вымойте и вылечите его, разместите в Интернете объявление с фотографиями. Можно также предлагать животных в людных местах — у центров отдыха и на небольших рынках.

Именно таким образом Слободская и ее помощники уже семь лет находят хозяев кошкам и собакам, найденным на улице. При фонде нет приюта, но есть обширная база данных по животным. Организация помогает другим людям вылечить, стерилизовать и пристроить найденышей. А минувшей зимой в фонд буквально оптовыми партиями поступали выброшенные щенки.

— Каждую неделю мы собирали до 80 собак, — рассказывает Слободская. — Люди на мусорных свалках, в глухих лесках и на задворках находили запечатанные коробки, полные щенков, — по 18-27 особей в каждой. Летом выбрасывают котят в запечатанных коробках по 30-40 штук. На свалку животные попадают прямиком с птичьего рынка, что находится около Ошского базара. Здесь уже налажен своеобразный бизнес: постоянно стоят женщины, которые за плату принимают у людей подобранных на улице животных якобы на реализацию. За котенка «коробочницы» берут 50 сомов, за щенка — 100-150. Кого-то продадут за день, а остальных отправляют в утиль — на свалку или в какую-нибудь глушь, чтобы никто не нашел. «Бизнесменам» все равно, ведь деньги за живой товар они уже получили. А животные массово гибнут. И почти все котята и щенки, которых мы находим в закрытых коробках, впоследствии умирают от болезней, подхваченных на птичьем рынке от других зверей. Получается, что горожане, руководствуясь добрыми побуждениями, оплачивают смерть животных.

Непопулярные меры

По оценке соучредителя общественного фонда помощи бездомным животным «Право на жизнь» Аллы Кобцовой, сегодня в Бишкеке и ближайших пригородах обитает 20-30 тысяч бездомных и около 100 тысяч безнадзорных собак.

— Безнадзорные животные отличаются от бездомных тем, что владельцев имеют, но свободно перемещаются по улицам, — объясняет Кобцова. — Это собаки из «новостроек» — жилмассивов на окраинах, гаражных кооперативов и промышленных зон.

Поэтому не стоит удивляться, что количество пострадавших от беспризорных четвероногих в последнее время растет. По данным Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека, в январе и феврале 2018 года от укусов животных пострадало 376 горожан. За аналогичный период прошлого года с подобными жалобами в медучреждения обратились только 255 человек.

— В 2017 году различные животные покусали 2733 жителей столицы, — сообщает исполняющая обязанности заведующей отделом санэпиднадзора Бишкека Наталья Швец . — Причем большинство из них, 1726, пострадали от домашних собак и только 459 — от бродячих. Также в медучреждения обратились 285 человек, покусанных кошками, и 189 — крысами. Все пострадавшие получили правильную и своевременную медицинскую помощь.

Тем временем

Пока решаются правовые моменты, животные плодятся, и найти хозяина для каждого становится все сложнее. Поэтому фонд «Добрые руки» организовал в центре Бишкека большую акцию с концертной программой, конкурсами и выставкой беспородных котят и щенков. Здесь многие горожане совершенно бесплатно обзавелись маленькими четвероногими друзьями.

Стрелять или стерилизовать

Как правило, зверей, напавших на человека, отлавливают или отстреливают. Этим в столице занимается отдел по борьбе с бродячими животными муниципального предприятия «Тазалык», который работает исключительно по заявкам горожан. По данным ведомства, за первые два месяца этого года в отдел поступило 54 заявки на отстрел.

— В современном мире эта мера неприемлема, — уверена Лариса Слободская. — Ведь от пуль чаще всего гибнут дружелюбные собаки. А действительно агрессивная стая прячется и дает еще более опасное потомство. Выходит, что, проводя отстрел, государство выбрасывает деньги на ветер.

По данным пресс-службы МП «Тазалык», на ликвидацию одной собаки предприятие тратит 180 сомов. Стерилизация же пока не находит широкого применения, поскольку дороже отстрела в шесть раз и обходится в 1000-1500 сомов за особь. Программы по контролю численности бродячих животных пока находятся на стадии разработки. Но в прошлом году сделан первый шаг в этом направлении: муниципалитет совместно с общественным фондом «Право на жизнь» реализовал проект по стерилизации собак.

— Мы провели операции 192 животным, имеющим владельца, — поясняет соучредитель фонда «Право на жизнь» Алла Кобцова. — Это была профилактика появления ненужного потомства, которое, как правило, пополняет ряды бездомных. Также в 2016-2017 годах за счет других ресурсов мы стерилизовали еще порядка тысячи животных. Сейчас фонд вместе с мэрией готовит законопроект, регулирующий владение домашними питомцами и направленный на профилактику появления бездомных животных. На наш взгляд, для решения проблемы надо сначала ввести обязательную маркировку всех животных и создать единую базу данных по ним.