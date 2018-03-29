Салехардцы проголосовали за установку памятника первому губернатору Ямала

На портале «Живем на Севере» завершилось голосование по вопросу установки скульптурной композиции памяти Льву Баяндину

Напомним, в комиссию по установке объектов монументального искусства поступило предложение об увековечении памяти первого губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа Льва Сергеевича Баяндина. Он внес огромный вклад в социально-экономическое и культурное развитие региона, сделал всё, чтобы округ стал самостоятельным субъектом.

Жители города практически единогласно решили, что памятник Льву Баяндину необходимо установить. Уже к концу грядущего лета в правой части сквера перед административным зданием по улице Республики, 72 появится скульптурная композиция. Как сообщает администрация города, какой она будет, решится в ближайшее время.