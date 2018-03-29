Платными станут бесплатные парковки в центре к сентябрю

Недавние бурные дискуссии по проектам благоустройства в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Новосибирске касались двух участков — улицы и площади Ленина, а также Красного проспекта. Предлагалось сделать парковки платными в центре города, чтобы сократить трафик автомобилей, а парковку на пл. Свердлова убрать вообще.

Однако в рейтинговом голосовании по отбору общественных территорий для благоустройства в 2019 году пл. Ленина осталась на последнем месте. Оно отложено на неизвестный срок, что, впрочем, не мешает мэрии продолжать реализацию концепции единого платного парковочного пространства в городе.

Три платных парковки к сентябрю

В марте 2018 стал известен победитель конкурса на определение подрядчика по строительству платных парковок в Новосибирске. До 30 сентября 2018 года московская компания «ЭРТЕЛ» должна спроектировать и оборудовать три парковки в центральной части города.

— Красный проспект, 167 (ДК «Прогресс») — на 32 машино-места;

— пересечение Красного проспекта и ул. Крылова — на 43 машино-места;

— пересечение ул. Орджоникидзе и ул. Советской — на 39 машино-мест.

Как уточнили корреспонденту VN.ru в пресс-центре мэрии, подрядчик выиграл по конкурсу только право на строительство и обустройство платных парковок, а эксплуатировать их будет муниципалитет.

Час парковки на площади Гарина-Михайловского обойдется в 20 рублей

«В ходе реализации концепции обустройства единого платного парковочного пространства в городе Новосибирске в 2017 году была обустроена первая пилотная плоскостная парковка на площади им. Гарина-Михайловского вместимостью 50 машино-мест», — напоминает директор МБУ «Городской центр организации дорожного движения» Игорь Зимин.

До конца года в Новосибирске планируется оборудовать еще две платные парковки — на ул. Челюскинцев возле цирка и на ул. Жуковского возле зоопарка.

«Нами получено разрешение департамента земельных и имущественных отношений на обустройство плоскостной парковки на ул. Жуковского возле зоопарка на 300 машино-мест, — сообщает Игорь Зимин. — Еще одна парковка будет размещена возле здания цирка».

Отказ от концессионера с паркоматами

Идею создания зоны платной парковки в Центральном районе городские власти продвигали с 2014 года, буквально с первых дней формирования команды нового мэра Анатолия Локтя

Летом 2015 года на улице Мостовой (рядом с ТЦ «Мегас») в Центральном районе Новосибирска состоялась церемония открытия демонстрационной парковочной площадки на 13 машиномест. В церемонии участвовал Анатолий Локоть, чиновники мэрии, а также руководитель комплексных проектов компании «Сервионика» Курбан Абаев, участвующей в создании платных парковок в Москве ГК «Ай-Теко» (головная структура «Сервионики») предлагала Новосибирску модель государственно-частного партнерства по концессионной схеме.

Летом 2015 года мэрия сообщила о проекте обустройства платных парковок, расположенных в центральной части Новосибирска, ограниченной районом Южной площади, улицами Семьи Шамшиных, Писарева и Советской. Проект вместимости парковок был рассчитан на 5000 машин (по данным пресс-службы мэрии — 4 621 место). Всего же власти планировали сделать платными в центре Новосибирска до 10 тысяч парковочных мест. Анатолий Локоть тогда не исключал варианта платной парковки и на площади Ленина.

В 2016 году мэрия анонсировала вариант проекта МБУ «Новосибирская городская служба парковки», в который входила внушительная территория, ограниченная улицами Большевистская (Речной вокзал), Северная, Владимирская и Ипподромская. План рассчитан на создание 10,8 тысяч машиномест.

Осенью 2017 Совет депутатов Новосибирска одобрил концепцию развития в городе платного парковочного пространства. Обсудив вопрос с общественниками, депутаты пришли к выводу, что найдено правильное решение — реализовать проект за счет средств муниципального предприятия, а не частного бизнеса. Было решено отказаться от варианта концессионной схемы.

«Работа над проектом платного парковочного пространства в городе ведется поэтапно, без кардинальных и необдуманных мер», — подчеркнул депутат горсовета, председатель комиссии по городскому хозяйству Игорь Кудин , выступая на круглом столе в мэрии в октябре 2017 года.

Первый этап концепции, разработанной управлением пассажирских перевозок мэрии, рассчитан на два года. Реализацией проекта занимается муниципальное бюджетное учреждение «Городской центр организации дорожного движения». На круглом столе предположили, что стоимость парковки составит 20-40 рублей в час.

Следом за платной парковкой на площади Гарина-Михайловского неизбежно появятся другие

«Хорошо, что программу по организации парковочного пространства сразу не реализовали: напомню — в нее хотели зайти инвесторы-концессионеры, — сказал корреспонденту VN.ru руководитель Новосибирского отделения «Федерации автомобилистов России» Вячеслав Ашурков . — Сейчас, когда время прошло и сломано много копий вокруг этой темы (в том же горсовете), пришли к выводу, что Новосибирск сам, на свои средства, постепенно начинает создавать парковочные площадки — такие, например, как у железнодорожного вокзала. Причем платную парковку на привокзальной площади реализовали из внебюджетных источников».

Вячеслав Ашурков признает, что возможность припарковаться в центральной части города — это действительно проблема. Но он уверен, что у этой проблемы есть решения.

Платные парковки неизбежны

«Весь мир идет по этому пути — в центре крупного мегаполиса невозможно всех обеспечить бесплатными парковками, — говорит заместитель председателя по транспортной, промышленной и информационной политике Законодательного собрания Новосибирской области Сергей Титков . — Сегодня основные места парковок в Новосибирске расположены у административных зданий. Мне, например, по рабочим вопросам в течение дня необходимо заехать в мэрию, в управление ЗСЖД и так далее — я готов заплатить 50 рублей за час, поставить машину».

Депутат уверен — Новосибирск придет к платным парковкам в центре города: «Вроде начали этот вопрос решать, обустраивать парковки. Считаю, что не мэрия должна этим делом заниматься, а частник. Сейчас в центре города бардак: на Вокзальной магистрали на площадке между архитектурным университетом и зданием Облпотребсоюза нет ни одного места для парковки, все заняли с 8.30 утра те люди, которые приехали на работу. Свои машины они уберут только после 18.00 часов, и вы увидите, как много свободных мест. Значит люди, которые ставят здесь машины, ущемляют права тех, кто не может для решения рабочих вопросов подъехать к административным зданиям. Выход только один — сделать платные парковки».

Свободные места на парковках в центре города можно увидеть только вечером и на выходных

Архитектор проекта благоустройства ул. Ленина, директор АНО «Сибирский Центр Содействия Архитектуре» Татьяна Иваненко уверена, что городу придется решать вопрос — как остановить процесс автомобилизации, не нарушив желание горожан чувствовать себя комфортно в родном мегаполисе? Опыт стран, прошедших период тотальной автомобилизации, показывает, что количество транспорта в центре города все равно придется сокращать.

«Смысл преобразований в том, чтобы найти новый баланс распределения территорий между разными пользователями, — говорит Татьяна Иваненко. — Сейчас мы проходим путь вслед за другими развитыми городами, где все это происходило 30-50 лет назад. Мы можем либо на эти грабли наступать, либо посмотреть на чужой опыт и сделать выводы. Тотальная автомобилизация привела к тому, что машины стали занимать много места на городской земле: на парковке около дома, офиса, на парковке в деловой части города и т.д.».