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Областные чиновники создали рабочую группу по развитию Орла
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Областные чиновники создали рабочую группу по развитию Орла 

РИА 57 48 минут назад
Фото: РИА 57
В Орловской области создана рабочая группа по рассмотрению вопросов социально-экономического развития областного центра, сообщает пресс-служба правительства.
Ее возглавил вице-губернатор Александр Бударин. В состав группы вошли первый зампред правительства Николай Злобин, глава администрации Александр Муромский, мэр Орла Василий Новиков, первый зампред облсовета Михаил Вдовин, представители региональной и муниципальной власти.
Первое организационное заседание рабочей группы прошло накануне, 28 марта. По словам Бударина комиссия создана для оперативного совместного решения текущих проблем и рассмотрения предложений граждан.
На первом заседании был проведён анализ проблем, обозначенных руководством города, а также вопросы межбюджетных процессов, кредитной политики, и другие темы.
Заседания рабочей группы будут проходить раз в две недели, уточнили в пресс-службе.
Сообщение Областные чиновники создали рабочую группу по развитию Орла появились сначала на РИА 57.
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