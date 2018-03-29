Областные чиновники создали рабочую группу по развитию Орла

Орловской области создана рабочая группа по рассмотрению вопросов социально-экономического развития областного центра, сообщает пресс-служба правительства.

Первое организационное заседание рабочей группы прошло накануне, 28 марта. По словам Бударина комиссия создана для оперативного совместного решения текущих проблем и рассмотрения предложений граждан.

На первом заседании был проведён анализ проблем, обозначенных руководством города, а также вопросы межбюджетных процессов, кредитной политики, и другие темы.

Заседания рабочей группы будут проходить раз в две недели, уточнили в пресс-службе.