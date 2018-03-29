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Жители Самары попросили продлить автобусный маршрут № 217 до набережной
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Жители Самары попросили продлить автобусный маршрут № 217 до набережной 

63.ru 43 минуты назад
Фото: 63.ru
Жители Советского района Самары пожаловались председателю городской думы Алексею Дёгтеву на автобусный маршрут № 217. Они просят его продлить.
До сокращения автобусы № 217 курсировали от Зубчаниновки до Хлебной площади. Жительница Галина Гусева пояснила, что на них горожане могли доехать без пересадок до исторического центра.
— Раньше было очень удобно, и транспорт ходил через 5 минут. А сейчас получается, что улица Ново-Садовая, набережная для нас недоступны. Пусть вернут сообщение с проездом Масленникова и продлят маршрут дальше, до набережной, — предложила Галина Гусева.
Председатель попросил женщину документально оформить свою инициативу. После этого стороны вернутся к обсуждению вопроса.
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