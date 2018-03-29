Новости за ночь: В доме Скрипалей обнаружены следы «Новичка»

Скотланд-ярд обнаружил следы «Новичка» в доме Скрипалей

По версии Скотланд-ярда, экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия впервые подверглись воздействию отравляющего вещества «Новичок» в своем доме. Британские полицейские сообщают, что следы отравляющего вещества были найдены в нескольких местах в Солсбери, но в более низкой концентрации, чем в доме Скрипалей. Напомним, бывший полковник ГРУ и его дочь были отравлены 4 марта, они до сих пор находятся в больнице. Великобритания обвиняет в инциденте Россию

Мэй и Меркель договорились вместе бороться против «агрессии России»

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй и канцлер Германии Ангела Меркель по итогам переговоров пришли к соглашению «противостояния усилившейся агрессии со стороны России». Речь идет об антироссийских санкциях в связи с инцидентом с отравлением бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, в котором британская сторона обвиняет РФ. Ранее президент США Дональд Трамп обсудил с Терезой Мэй противодействие «тайным операциям» России.

Великобритания пытается настроить Австрию против России

Посол Великобритании перед саммитом Евросоюза пытался оказать давление на австрийские власти и убедить их в необходимости принять меру против России по «делу Скрипаля». По словам министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль, таких попыток повлиять на позицию Вены было несколько, однако Австрия дала понять, что не последует примеру других стран Евросоюза и не подключится к массовой высылке российских дипломатов.

В США отказались отклонить иски к Саудовской Аравии по делу о терактах 11 сентября

Суд на Манхэттене отказался прекратить разбирательства, связанные с обвинениями в адрес Саудовской Аравии по делу о причастности к терактам 11 сентября 2001 года, сообщает Reuters . Согласно искам, потерпевшие должны получить от Эр-Риарда миллиарды долларов. В сентябре 2016 года Конгресс США поддержал законопроект, который разрешил семьям жертв терактов 11 сентября подавать иски против Саудовской Аравии. Напомним, 17 лет назад в результате атаки террористов на башни Всемирного торгового центра погибли около 3 тыс. человек.

Посольство: США готовы ответить на закрытие консульства в Петербурге

В Санкт-Петербурге могут закрыть диппредставительство США МИД РФ предлагает закрыть американское диппредставительство в Санкт-Петербурге. Этот шаг рассматривается в качестве ответной меры на закрытие генконсульства России в Сиэтле. Ведомство направит предложение президенту РФ Владимиру Путину , который примет окончательное решение, пишут «Известия» . Напомним, ранее Соединенные Штаты объявили о высылке из страны 60 российских дипломатов, в том числе 12 сотрудников постоянного представительства России.

Российский суд заочно арестовал пранкера Вольнова

Басманный суд Москвы заочно арестовал украинского пранкера Никиту Кувикова , известного в Сети под псевдонимом Евгений Вольнов, который намеренно распространял слухи о «сотнях жертв» пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово . С требованием об аресте выступил Следственный комитет РФ . В ближайшее время пранкера объявят в международный розыск. Ранее в отношении Вольнова возбудили уголовное дело. Ему грозит до пяти лет колонии.

КНДР и Южная Корея готовятся к саммиту

Делегаций КНДР и Южной Кореи начали переговоры по подготовке к саммиту двух корейских государств. Делегацию Северной Кореи из трех человек возглавил председатель Комитета по мирному объединению родины Ли Сон Гвон. Министр по делам национального объединения Республики Корея Чо Мён Гюн представит на саммите Южную Корею. По данным агентства Рёнхап, на подготовительных переговорах будет обсуждаться конкретная дата ожидаемого в конце апреля и повестка дня.