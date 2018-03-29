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Растить племенных скакунов предлагают студенты в Довольном
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Растить племенных скакунов предлагают студенты в Довольном 

Все новости Новосибирской области 1 час назад
Фото: Все новости Новосибирской области
В учебной лаборатории колледжа больше пятидесяти человек. Руководители сельхозпредприятий, фермерских хозяйств, эксперты и администрация колледжа. Им предстоит оценить бизнес-проекты, над которыми студенты работали на протяжении месяца.
— В стенах нашего колледжа проходит агроконференция, основные вопросы которой — развитие крестьянско-фермерских хозяйств и подведение итогов составления бизнес— планов. Это является результатом творческой и исследовательской работы студентов нашего колледжа, которые выбрали свое крестьянско-фермерское хозяйство и рассчитали проект своей деятельности на ближайшие пять лет, — рассказала заместитель директора по учебной части Галина Медведева.
Антон Коваленко защищает проект по пчеловодству. Рассказывает: изучал дополнительную литературу, искал необходимую информацию в интернете. Советовался с опытными пчеловодами.
— Рассказали, что с первого года нужно рассеять земли, про культуры, которые действительно важны для пчел, что мед кристаллизуется или не кристаллизуется в зависимости от цветов. Я об этом даже в литературе не читал, а тут сказали, и сразу понятно стало, — говорит студент Доволенского аграрного колледжа Антон Коваленко.
Всего на суд жюри свои бизнес-планы представили шесть студентов. Темы разнообразные — от создания молочной фермы до селекции породистых скакунов. Проекты понравились, но доработать предстоит многое.
— Ребятам нужно учитывать недоработки, которые у них были, вносить их в свои расчеты. Это позволит им реализовывать себя в тех направлениях, которые они выбрали, даст им в будущем только положительный результат, — отметил заместитель главы района, начальник управления сельского хозяйства Георгий Фурдилов.
О будущих животноводческих фермах или пасеках на территории района говорить пока рано. Специалистов радует одно. Студенты к реалиям относятся объективно и не мечтают о строительстве воздушных замков за пределами области. Получают знания и готовятся применять их на местах.
Все выпуски новостей телеканала ОТС, а также программы «Итоги недели», «ПАТРИОТ», «Экстренный вызов», «Пешком по Новосибирской области», «ДПС — дорога. Перекресток. Судьба», «От первого лица» выложены на сайте YouTube.
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