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Экс-кандидата в президенты Киргизии заподозрили в подготовке переворота
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Экс-кандидата в президенты Киргизии заподозрили в подготовке переворота 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Бывшего кандидата в президенты Киргизии лидер оппозиционной партии «Республика» Омурбека Бабанова, проигравшего на выборах в прошлом году, подозревают в причастности к подготовке захвата власти.
Следственное управление ГКНБ расследует уголовное дело в отношении Бабанова, передает РИА Новости. Ранее ГКНБ завершил следствие по делу депутата парламента Канатбека Исаева, который готовил госпереворот в случае проигрыша Бабанова.
После голосования Бабанов призывал к насильственному изменению конституционного строя. После этого экс-кандидат уехал из страны и распространил заявление, что уходит из политики.
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