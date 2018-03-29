Экс-кандидата в президенты Киргизии заподозрили в подготовке переворота

Бывшего кандидата в президенты Киргизии лидер оппозиционной партии «Республика» Омурбека Бабанова, проигравшего на выборах в прошлом году, подозревают в причастности к подготовке захвата власти.

Следственное управление ГКНБ расследует уголовное дело в отношении Бабанова, передает РИА Новости . Ранее ГКНБ завершил следствие по делу депутата парламента Канатбека Исаева, который готовил госпереворот в случае проигрыша Бабанова.

После голосования Бабанов призывал к насильственному изменению конституционного строя. После этого экс-кандидат уехал из страны и распространил заявление, что уходит из политики.