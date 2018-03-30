ВМТП рассказал о будущих планах в ходе регулярной встречи с партнерами

Владивостокский морской торговый порт (ВМТП, входит в Транспортную группу FESCO) 28 марта провел традиционную встречу с клиентами, в ходе которой сотрудники предприятия обозначали основные направления развития на ближайшее время, сообщает PRIMPRESS.

В мероприятии приняли участие представители Дальневосточного таможенного управления , транспортных и экспедиторских компаний, сотрудничающих с ВМТП. Своих партнеров ВМТП собрал в одном из залов кинотеатра «Океан».

В ходе встречи сотрудники ВМТП рассказали о первых успехах в этом году. По словам генерального директора Заирбека Юсупова, за два месяца работы грузооборот в порту составил около 1,6 миллионов тонн.

«Если умножить эту цифру на шесть, то примерно можно понять, сколько тонн пройдет через порт в этом году. В первую очередь такие обороты — это наша совместная работа и условия, которые мы создали и создаем, чтобы быть удобными и отзывчивыми для наших клиентов», — отметил на встрече Заирбек Юсупов

Во время презентации сотрудники порта добавили, что в первом квартале 2018 года, компания с целью увеличения судоходов завершила модернизацию причальных стенок. Теперь ВМТП может принимать суда с осадкой до 11,9 метров.

«Совместно с таможней мы внедрили механизм, позволяющий клиентам оформить таможенную декларацию в течение четырех часов, а еще совсем недавно этот процесс мог растянуться на целые сутки. Регистрация коммерческих актов в электронной форме позволила нам сократить время, которое требуется для закрытия склада с одних суток до четырех часов», — отметил заместитель директора коммерческого департамента ВМТП Александр Бурахович.

В январе этого года ВМТП начал сотрудничать с морской линией контейнерной компании Sinokor. Кроме этого, компания представила новый сервис ускоренной и регулярной перевозки грузов из Владивостока Москву и обратно: в первом квартале ВМТП и ПАО «ТрансКонтейнер» запустили совместный контейнерный поезд по маршруту ВМТП — ст. Купавна (Москва) — ВМТП. Этот поезд дополняет действующие регулярные железнодорожные сервисы FESCO до станций Ховрино, Силикатная и Селятино , которые являются частью интермодальной цепочки, связывающей порты Азиатско-Тихоокеанского региона с регионами России через ВМТП.