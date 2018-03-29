Проблема медицинских кадров по-прежнему в центре внимания

Директор областного департамента здравоохранения Александр Кирюхин встретился с журналистами области и подвел итоги работы своего ведомства за прошлый год, поделился планами на текущий год, в том числе поставленными задачами Владимиром Путиным в послании Федеральному Собранию.

Как отметил Александр Кирюхин, в регионе удалось снизить показатели по младенческой смертности. В области в круглосуточном режиме работают пять ангиографов (метод контрастного рентгенологического исследования), что позволяет делать операции на магистральных сосудах.

По-прежнему остается проблема дефицита кадров. Для уменьшения остроты кадровой ситуации работают программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер», льготная ипотека и единовременные компенсационные выплаты.

«В прошлом году в регион пришло 148 специалистов, что считается рекордным показателем за последние годы. Примерно столько же ожидается и в этом году», — рассказал журналистам Кирюхин.

Отдельный блок пресс-конференции Александр Кирюхин посвятил развитию детского здравоохранения. На эти цели Владимирская область получит из федерального бюджета более 100 миллионов рублей. Будут приобретены цифровые рентгенодиагностические комплексы, аппараты ультразвуковой диагностики и эндоскопическое оборудование.