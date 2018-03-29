Из пламени «Вишни». Как люди спасались из горящего торгового центра

Кемеровский ТРЦ «Зимняя вишня» загорелся в самый разгар воскресенья. В этот день многие семьи предпочли прогулкам на ветреной и обледеневшей улице отдых в тёплом помещении. Знать бы наперёд, что оно захлопнется огненным капканом.

«Зимняя вишня» — популярное место отдыха кемеровчан. Многие предпочитают отправиться туда в выходные. Поэтому те, кто 25 марта заехал в ТРЦ пораньше или вовсе поменял планы, сейчас благодарят судьбу за спасение. «Не знаю, какие из древних богов уберегли меня. Я тоже должна была там находиться по факту работы. И слава им, что заболела», — делится своей историей пользовательница соцсети Светлана Алексеева

Очевидцы сняли страшные видеокадры того, как двое молодых людей спасались от огня, выпрыгнув из окна. Одного из них пытались спасти, растянув покрывало. Видимо, это помогло 18-летнему парню избежать тяжёлых травм. В понедельник врачи оценивали его состояние как средней степени тяжести. У юноши черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга.

А одиннадцатилетнего Сергея Москаленко (его история подробно рассказана в федеральной части АиФа, в материале, посвящённом трагедии в Кемерове , на 2-3 странице) в очень тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Выбегали на коньках, в купальниках

Кемеровчанке Марьяне абонемент в тренажёрный зал, сауну, бассейн и солярий в «Зимней вишне» подарили коллеги ещё на 8 Марта. Она несколько раз переносила поход и выбралась-таки 25 марта. Когда она тренировалась на беговой дорожке, пошёл запах гари, тренеры стали торопить посетителей бежать на выход. «Люди выбегали из бассейна, из душевых — паника, давка. Расстояние между кабинками маленькое. Мы пошли за толпой. Прямо из зала был эвакуационный выход, нас это и спасло. Кто в чём бежал: кто в шортах, кто в купальниках, кто в халатах», — восстанавливает участница хронику событий. По её словам, сигнализация так и не сработала. На улице люди бежали, ревели. Сверху сыпались обуглившиеся стёкла. Из здания вывозили людей на инвалидных колясках. Женщину колотило от пережитого так, что лишь через два часа она смогла сесть за руль. Говорит, что только по приезде домой пришло осознание случившегося. «Крепко обняла мужа и сына. Как же хорошо, что они не поехали со мной в эту развлекательную комнату, с которой начался пожар! Это так страшно! Всегда думаешь, что такое бывает только в кино, но, к сожалению, нет», — рассказывает о пережитом Марьяна.

«Всё происходило, как в фильмах про зомби. Смотрю: бегут люди. Поворачиваю голову и вижу, что горит», — рассказывает ещё один участник трагических событий в кемеровском ТРЦ, который с детьми был на катке, метрах в пяти от очага возгорания. Кемеровчанин закричал: «Эвакуация!» Схватил дочь на руки и прямо в коньках пробежал до второго этажа, там уже переобулся. По дороге выронил телефон, кто-то поднял и отдал его. В своей интернет-заметке очевидец по пунктам перечисляет конкретные замечания к службе безопасности ТРЦ: сирены и автоматического тушения не было, работники не открыли дверь, которая вела с лестницы на улицу и не отрегулировали автомобильное движение.

Наказание и молитва

Для одних спасением стало наказание. Так, один из охранников рассказал, что за несколько минут до пожара выгнал около десяти подростков на улицу за то, что ребята не оплатили гоночный аттракцион, а вернувшись, он обнаружил задымление. «Я их спас, получается», — сказал охранник.

Другие считают, что спаслись благодаря тому, что толпа не поддалась панике. «Я хочу выразить свою благодарность всем, кто был со мной там рядом, на четвёртом этаже в момент, когда начался пожар, и затем на лестнице, когда просто терпеливо ползли вниз к выходу. Спасибо, что не сорвались, не впали в панику, не толкали друг друга. Ведь я очень сильно боялся за своего шестилетнего сына, который шёл рядом, боялся, что в панике его собьют с ног, начнётся завал, и тогда сами знаете, что будет. Я, как молитву, повторял призыв к вам на лестнице — не паниковать, что все дойдут, что главное, идти вниз. Спасибо вам, услышавшим и подхватившим мою мольбу, тем, кто был у меня за спиной и где-то там наверху», — благодарит людей в соцсети Владимир Павлов

В рубашке родились

«Женя, прости! Я её потеряла… Пожар, давка… Мы убегали… Соню смыло толпой… Мы возвращались… Её нигде нет», — услышала Евгения Квашнина слова, которые ей в трубку кричала плачущая подруга, с ужасом осознавая их смысл. В воскресенье восьмилетняя дочка Евгении, Соня, вместе с другими детишками пошла в «Зимнюю вишню» на день рождения своей одноклассницы. Девочки очень дружат, даже вместе ходят в танцевальную студию, выступают на всех школьных праздниках. «Как была раздетая, в халате, так и побежала к машине… Мне позвонили в 16.09, а уже в 16.17 мы с мужем были у торгового центра. Летели на красный свет, на встречную полосу… Подъехали со стороны парковки, вылетели из машины и увидели Соню… » — вспоминает те страшные минуты Евгения.

Дочка бежала к маме из какой-то машины. «Мамочка, я твой халат увидела!» — воскликнула девочка. Её трясло от страха и слёз. Ещё не понимая, что с ней произошло, она винила себя, что оставила в торговом центре свою курточку и телефон. «Бог с ними! Главное, с тобой всё в порядке», — сказала Женя, плача от счастья и ужаса… Она не знала, к чему готовиться, когда летела за своим ребёнком, нарушая все правила дорожного движения. «Я очень благодарна мужчинам, которые помогали детям выходить из горящего здания… Ведь многие раз за разом возвращались в этот ад. Хочу сказать спасибо мужчине, который не дал нашей Соне замёрзнуть на улице. Он не уехал сразу же после того, как вышел сам, он тоже помогал детям, а потом пускал их в свою машину, где они и дожидались родителей!»

Соня из горящего здания вышла сама, но не из главного входа, а со стороны парковки, поэтому вернувшиеся за ней взрослые и не смогли её отыскать. Кемеровчане родились в рубашках, ведь буквально в нескольких шагах от них внезапно загорелся батут. Никакой сигнализации… Только крики людей. Огонь и страшная давка. На том дне рождения было девять детей. Слава богу, с ними всё в порядке. Но даже страшно представить, как испугались бедные дети, как в панике бежали за взрослыми, как боялись отстать и потеряться… «У меня до сих пор перед глазами парковка у ТЦ… Две девочки, чёрные как уголь, трясутся от холода и постоянно повторяют, что там их мамы, что они видели их в окне. Я укутала девочек в курточку, обняла… Они плачут, и я вместе с ними. На такси белый как снег приехал папа одной из них. Обнял девочек и побежал искать мам… Как хочется верить, что нашёл… Живыми. С другой стороны женщина кричит, что там пятеро детей заперты в кинотеатре… Парни выпрыгивают из окон… Я кричу им в панике: „Не надо, не надо, разобьётесь!“ Люди стоят с тряпками, стараются поймать прыгающих», — вспоминает ужасы того дня Евгения и еле сдерживает слёзы. А Соня рассказывает, как на её глазах из окна выпрыгнул мальчик… Его поймали в одеяло, а потом все аплодировали.

Большинство погибших — дети. Самое страшное — осознавать, что ещё несколько дней назад они радовались долгожданным каникулам, радовались билетам в кино на мультфильм. Десятилетний Вадим Чмыхалов в Кемерово приехал вместе со своей мамой из Междуреченска. Они просто хотели отпраздновать начало каникул прогулкой по областному центру и походом в кино. Как пишут родственники в своих социальных сетях, мама с сильнейшим отравлением находится в больнице. Долгое время Вадим числился без вести пропавшим. Близкие до последнего верили, что Вадика найдут живым. До сих пор они отказываются осознавать, что он больше не споёт им на празднике, не сыграет на скрипке, не улыбнётся своей доброй искренней улыбкой… Одноклассники и друзья мальчика называют его «стесняшкой» и очень весёлым и добрым человеком. На его страничке в соцсети они выражают свои соболезнования: «Трудно осознавать, что мы больше не поздравим тебя с очередным днём рождения, не услышим твой звонкий, полный счастья смех, твою песню, твой превосходный „Маленький венский марш“… Не увидим твои веснушки. Ты был замечательным человеком, всеми любимым… » А в неумирающих соцсетях остаются фотографии счастливых детей, выбравшихся в кинотеатр… Их последние улыбки, последние снимки. Пусть земля им будет пухом.