Обзор прессы: стихийные бедствия обрушатся на 30 регионов России 

Шквалы, ураганы, град и другие опасные природные явления ожидаются в 30 регионах в течение года. В зоне риска — Москва, Подмосковье, а также вся территория Северного Кавказа, предупреждают «Известия» со ссылкой на центр «Антистихия». Ущерб от природных бедствий, по оценкам экспертов, может достичь 2% от ВВП.
В память о погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» — студенты аграрного университета имени Тимирязева хотят передать в столицу Кузбасса саженцы яблонь — всего 64 дерева, сообщают «Аргументы и факты».
Ураганы, вспышки на солнце и аномальный холод
Нас ждут новые потрясения
На каких авто чаще всего нарушают ПДД? Из рейтинга, опубликованного «Российской газетой», видно: чем дороже авто, тем опаснее езда. На верхних строчках — люксовые марки: Infiniti, BMW, Mercedes, Audi и Lexus. Очевидно, владельцев дорогих машин штрафы не пугают. Для них это что-то вроде абонентской платы за вседозволенность на дорогах, отмечают эксперты.
Поток трудовых мигрантов в Россию заметно ослаб, пишет «Коммерсантъ». По итогам прошлого года зафиксированы самые низкие показатели за последнее время. Лидирует по-прежнему Украина. На втором и третьем местах — Казахстан и Узбекистан. Также в первую пятерку входят Кыргызстан и Армения.
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