Обзор прессы: стихийные бедствия обрушатся на 30 регионов России

Шквалы, ураганы, град и другие опасные природные явления ожидаются в 30 регионах в течение года. В зоне риска — Москва Подмосковье , а также вся территория Северного Кавказа, предупреждают «Известия» со ссылкой на центр «Антистихия». Ущерб от природных бедствий, по оценкам экспертов, может достичь 2% от ВВП.

В память о погибших во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» — студенты аграрного университета имени Тимирязева хотят передать в столицу Кузбасса саженцы яблонь — всего 64 дерева, сообщают « Аргументы и факты ».

Ураганы, вспышки на солнце и аномальный холод

Нас ждут новые потрясения

На каких авто чаще всего нарушают ПДД? Из рейтинга, опубликованного « Российской газетой », видно: чем дороже авто, тем опаснее езда. На верхних строчках — люксовые марки: Infiniti, BMW, Mercedes, Audi и Lexus. Очевидно, владельцев дорогих машин штрафы не пугают. Для них это что-то вроде абонентской платы за вседозволенность на дорогах, отмечают эксперты.

Армения. Поток трудовых мигрантов в Россию заметно ослаб, пишет «Коммерсантъ». По итогам прошлого года зафиксированы самые низкие показатели за последнее время. Лидирует по-прежнему Украина . На втором и третьем местах — Казахстан Узбекистан . Также в первую пятерку входят Кыргызстан

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