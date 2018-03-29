Кемерово раскачивает лодку. Комментарий Георгия Бовта

Владимир Путин потребовал от главы Следственного комитета не допустить паники из-за вбросов недостоверной информации в социальных сетях. «Мы видим, что, к сожалению, идут вбросы через социальные сети, в том числе из-за границы, для того чтобы посеять и панику, и посеять недоверие, столкнуть людей между собой. Вот этого, безусловно, нельзя допустить ни при каких обстоятельствах», — цитирует Путина ТАСС . Несколько блогеров принесли извинения за то, что печатали непроверенные данные.

Трагедия в Кемерове остается главной темой, о которой говорят и спорят, а фигура Амана Тулеева — одним из главных раздражителей. В среду, 28 марта, он записал обращение к жителям города, которое вновь добавило остроты. Об этом — в комментарии политолога Георгия Бовта

Аман Тулеев пытается сгладить чудовищное впечатление, которое он произвел своим неадекватным поведением сразу после пожара в Кемерове. Когда он, вместо того, чтобы выйти к людям, лебезил перед Путиным. Теперь он начал встречи с семьями пострадавших, чтобы узнать, какая требуется им дополнительная помощь. Если в первый день трагедии Тулеев обещал выплатить семьям пострадавших по 1 млн рублей, то в записанном обращении к кемеровчанам сумма возросла до 5 млн В то же время в этом обращении губернатор не обошелся без того, чтобы не оседлать заезженную «пропагандистскую клячу» многих наших политиков, узрев за реакцией горожан чуть ли не происки «мировой закулисы». Вокруг трагедии, по его словам, активизировались «определенные силы», которые «целенаправленно пытаются стравить людей, пытаются на чужом горе нажиться». Он призвал не «раскачивать ситуацию» и привел пример с украинским пранкером, который вбросил в соцсети лживую информацию о якобы сотнях погибших.

Тема украинского пранкера, против которого тут же завели уголовное дело, и вообще заинтересованности неких «внешних сил» разыграть историю с пожаром в политических целях стала предметом живого пропагандистского обсуждения на ток-шоу на федеральных каналах. Так чисто обывательское сомнение шокированных произошедшим кемеровчан в достоверности предоставляемой властями информации обрело политический окрас. Мол, не веришь чиновникам — тем самым пособничаешь врагу.

Так, заместитель Тулеева Владимир Чернов назвал многотысячный митинг скорби в Кемерово 27 марта «четко спланированной акцией», где непосредственно причастных было лишь треть, а остальные были, как он выразился, «подогретой молодежью».

Сенатор Елена Мизулина , в свою очередь, повторила риторический акт Тулеева и в ходе одного из телевизионных ток-шоу выразила соболезнования и поддержку не жителям Кемерово, а президенту Владимиру Путину. Она назвала пожар «ударом в спину» президенту в то время, когда он противостоит враждебным внешним силам.

Более осторожно высказался первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко . Выступая на конференции Фонда развития гражданского общества , он признал, по словам участников, что после пожара использовались технологии провокаций. Очевидно, имея в виду злорадные и порой просто человеконенавистнические публикации в соцсетях представителей несистемной оппозиции. Если уж говорить строго, то публикации о сотнях трупов, скрываемых властями, действительно распространялись ярыми критиками российских властей. Другое дело, что это, скорее, было проявлением именно личной ненависти, а не результатом, как у нас любят формулировать, «целенаправленных действий определенных сил».

Почувствовав, что дело пахнет «жареной политикой», ряд российских топ-блогеров поспешили публично извиниться за то, что неосмотрительно распространяли недостоверную информацию о якобы сотнях трупов.

На мой субъективный взгляд, алармистские настроения ряда политиков, которым за пожаром в торговом центре уже мерещится чуть ли не зарево народных бунтов, явно гипертрофированны и отражают их неготовность адекватно, чисто по-человечески реагировать на ситуацию. Где речь идет не о происках «мировой закулисы», а об отечественной халатности и о разгильдяйстве. На что, кстати, с самого начала и указал Путин.

А когда речь заходит о Тулееве, то налицо просто попытка отстоять свое место методом манипуляции начальством. Это место по всем канонам политических приличий надо бы оставить в такой ситуации самому, а не делать вид, что отставка засидевшегося и утратившего связь с реальностью Тулеева станет победой заговора, направляемого из-за границы.

Как сообщили РБК источники в администрации президента, Кремль не будет проводить «показательную отставку» Тулеева. Хотя планировалось, что он сам уйдет вскоре после выборов по состоянию здоровья. Теперь же, как говорят источники, такая отставка будет выглядеть именно как показательная. В разговоре с жителями Кемерова сам Владимир Путин ответил им: «Вы знаете, это же вот так под камеры не делается, для красного словца, на фоне трагедии. А второе — нужно точно определить, кто в чем виноват».