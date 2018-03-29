В Якутске появится парк высоких технологий

Высокотехнологичный парк откроется в Якутске в конце 2018 года. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра экономики Денис Белозеров на заседании правительства, сообщает ТАСС

«В Якутске будет создан комплекс в сфере высоких технологий инновационного сектора экономики, а также новой цифровой экономики Якутии , не связанной с освоением минеральных ресурсов», — отметил Белозеров.

Объект должен появиться к 100-летнему юбилею Якутской АССР в 2020 году. Его строительство вошло в программу социально-экономического развития города.

Создание IT-парка предусмотрено в рамках недавно подписанного рамочного соглашения правительства Республики Саха с китайской компанией Huaqing Housing Holding. Предполагается, что такое сотрудничество привлечен в регион новых инвесторов в сферах IT-технологий и производства промышленного оборудования. Разработчики надеются, что новый комплекс обеспечит высокотехнологичные рабочие места и позволит якутским IT-специалистам конкурировать на российском и мировом рынках.