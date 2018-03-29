Ещё
В Якутске появится парк высоких технологий
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Якутске появится парк высоких технологий 

Lenta.ru 2 часа назад
Высокотехнологичный парк откроется в Якутске в конце 2018 года. Об этом рассказал исполняющий обязанности министра экономики Денис Белозеров на заседании правительства, сообщает ТАСС.
«В Якутске будет создан комплекс в сфере высоких технологий инновационного сектора экономики, а также новой цифровой экономики Якутии, не связанной с освоением минеральных ресурсов», — отметил Белозеров.
Объект должен появиться к 100-летнему юбилею Якутской АССР в 2020 году. Его строительство вошло в программу социально-экономического развития города.
Создание IT-парка предусмотрено в рамках недавно подписанного рамочного соглашения правительства Республики Саха с китайской компанией Huaqing Housing Holding. Предполагается, что такое сотрудничество привлечен в регион новых инвесторов в сферах IT-технологий и производства промышленного оборудования. Разработчики надеются, что новый комплекс обеспечит высокотехнологичные рабочие места и позволит якутским IT-специалистам конкурировать на российском и мировом рынках.
Последние новости
Очевидцы о трагедии в кемеровском ТЦ, где погибли десятки людей США вышлют 60 российских дипломатов Умер Сергей Мавроди
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украина дала ответ по выдаче пранкера249
Юлия Скрипаль пошла на поправку53
Китай готовит для США ответный удар66
В МЧС впервые раскрыли обстоятельства ЧП в Кемерово31
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну316
Видео
00:52
Найдены живыми трое пропавших без вести в Кемерово
Происшествия Пожары
01:09
«Это шок»: Захарова о презентации Британии
Политика
Россия обвинила Британию в экспериментах над людьми
Политика
00:58
Белых медведей обеспечат жильем
Новости Москвы
00:22
РФ выдвинула требования Украине по задержанному судну
Политика В мире
01:00
Число автобусов «Магистрали» увеличат
Новости Москвы
00:58
США объяснили отказы в выдаче виз россиянам
Политика
02:26
Суд вынес приговор Шакро Молодому
Происшествия
00:33
Telegram возобновил работу
Наука и техника Интернет
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Ближний Восток
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение