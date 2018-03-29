Безопасность Центральной Европы влияет на будущее всей Европы — министр обороны Венгрии

Будапешт , 29 марта / Синьхуа / — Безопасность Центральной Европы влияет на будущее всей Европы, углубление межгосударственного взаимодействия в сфере обороны в рамках Центральноевропейского оборонного сотрудничества /CEDC/ стало примером для европейских стран. Об этом заявил в среду министр обороны Венгрии Иштван Симичко на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств государств CEDC в Будапеште.

По его словам, участники форума единодушно согласились развивать обороноспособность в рамках CEDC, чтобы лучше защищать европейские ценности и границы Шенгенской зоны.

И. Симичко отметил, что участники встречи считают крупномасштабную нелегальную миграцию и терроризм угрозами. Министры обороны CEDC также выразили обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в странах Западных Балкан и подчеркнули необходимость всеми силами сохранять стабильность в этом регионе.

И. Симичко также сообщил, что CEDC в 2019 году проведет совместные военные учения по защите границ и противодействию нелегальной миграции.