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Безопасность Центральной Европы влияет на будущее всей Европы — министр обороны Венгрии
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Безопасность Центральной Европы влияет на будущее всей Европы — министр обороны Венгрии 

ИА Синьхуа 1 час назад
Будапешт, 29 марта /Синьхуа/ — Безопасность Центральной Европы влияет на будущее всей Европы, углубление межгосударственного взаимодействия в сфере обороны в рамках Центральноевропейского оборонного сотрудничества /CEDC/ стало примером для европейских стран. Об этом заявил в среду министр обороны Венгрии Иштван Симичко на пресс-конференции по итогам встречи глав оборонных ведомств государств CEDC в Будапеште.
По его словам, участники форума единодушно согласились развивать обороноспособность в рамках CEDC, чтобы лучше защищать европейские ценности и границы Шенгенской зоны.
И. Симичко отметил, что участники встречи считают крупномасштабную нелегальную миграцию и терроризм угрозами. Министры обороны CEDC также выразили обеспокоенность по поводу ситуации с безопасностью в странах Западных Балкан и подчеркнули необходимость всеми силами сохранять стабильность в этом регионе.
И. Симичко также сообщил, что CEDC в 2019 году проведет совместные военные учения по защите границ и противодействию нелегальной миграции.
CEDC было создано в 2010 году. В его состав входят Австрия, Венгрия, Словакия, Словения, Хорватия и Чехия, Польша является наблюдателем. —0—
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