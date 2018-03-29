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Из Синьсяна в центральнокитайской провинции Хэнань вышел первый товарный поезд в Центральную Азию
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Из Синьсяна в центральнокитайской провинции Хэнань вышел первый товарный поезд в Центральную Азию 

ИА Синьхуа 1 час назад
Чжэнчжоу, 28 марта /Синьхуа/ — Первый товарный поезд отправился сегодня около 11:00 из станции Тапу в городском округе Синьсян в провинции Хэнань в центральной части в Китая в сторону пяти центральноазиатских стран.
Известно, что вышедший из Синьсяна поезд пересечет города Тайюань, Иньчуань, Чжунвэй, Увэй, Урумчи, через КПП Алашанькоу пересечет границу с Казахстаном в КПП Достык и далее направится в Туркменистан, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
По расписанию поезд будет выполнять рейс раз в неделю. В составе поезда 50 вагонов, годовой объем грузовых перевозок составляет от 150 тыс. до 200 тыс. тонн.
Ожидается, что этот поезд постепенно будет реализовывать программу «выезжает полным, возвращается полным», отправляя в страны Центральной Азии механическое оборудование, изделия из резины, огнестойкие материалы и другие товары, а возвращаясь с различным сырьем. —0—
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