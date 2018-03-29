Из Синьсяна в центральнокитайской провинции Хэнань вышел первый товарный поезд в Центральную Азию

Чжэнчжоу, 28 марта / Синьхуа / — Первый товарный поезд отправился сегодня около 11:00 из станции Тапу в городском округе Синьсян в провинции Хэнань в центральной части в Китая в сторону пяти центральноазиатских стран.

Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан. Известно, что вышедший из Синьсяна поезд пересечет города Тайюань, Иньчуань, Чжунвэй, Увэй, Урумчи, через КПП Алашанькоу пересечет границу с Казахстаном в КПП Достык и далее направится в Туркменистан

По расписанию поезд будет выполнять рейс раз в неделю. В составе поезда 50 вагонов, годовой объем грузовых перевозок составляет от 150 тыс. до 200 тыс. тонн.

Ожидается, что этот поезд постепенно будет реализовывать программу «выезжает полным, возвращается полным», отправляя в страны Центральной Азии механическое оборудование, изделия из резины, огнестойкие материалы и другие товары, а возвращаясь с различным сырьем. —0—