В Волгограде проверяют импортные семена перед продажей? 

Все посадочные материалы исследуют на наличие ГМО.
С февраля 2017 года ГМО ищут сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия.
«С начала года специалисты управления Россельхознадзора в волгоградском регионе произвели отбор 85 образцов от партий общим весом 115,6 тонн импортных семян овощных и бахчевых культур, кукурузы, подсолнечника на определение или отсутствие ГМО, — сообщила главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства Марина Малахова. — Образцы отбирались от семян, прибывших в наш регион из Венгрии, Израиля, Мексики, Китая, Нидерландов, Перу, США, Таиланда, Турции, Франции, Чили. Материал исследовали в испытательном центре ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». По результатам проведённых исследований генно-модифицированные организмы в образцах не выявлены».