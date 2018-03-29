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В Волгограде проверяют импортные семена перед продажей?
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В Волгограде проверяют импортные семена перед продажей? 

АиФ Волгоград 30 минут назад
Фото: АиФ Волгоград
Все посадочные материалы исследуют на наличие ГМО.
С февраля 2017 года ГМО ищут сотрудники управления Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской, Астраханской областям и Республике Калмыкия.
«С начала года специалисты управления Россельхознадзора в волгоградском регионе произвели отбор 85 образцов от партий общим весом 115,6 тонн импортных семян овощных и бахчевых культур, кукурузы, подсолнечника на определение или отсутствие ГМО, — сообщила главный специалист-эксперт отдела контроля и надзора в области карантина растений и семеноводства Марина Малахова. — Образцы отбирались от семян, прибывших в наш регион из Венгрии, Израиля, Мексики, Китая, Нидерландов, Перу, США, Таиланда, Турции, Франции, Чили. Материал исследовали в испытательном центре ФГБУ «Ростовский референтный центр Россельхознадзора». По результатам проведённых исследований генно-модифицированные организмы в образцах не выявлены».
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