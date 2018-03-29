«Отличница» против «двоечника»: почему победил Трамп?

Униженный и оскорбленный

Люди любят обиженных. И не только русские — все. Не поголовно, но в массе. А Трампа обижали: издевались, отпускали шуточки по поводу «Танзании» (в одной из своих предвыборных речей Трамп ошибся, поставив ударение в названии этого государства не на ту букву), его многочисленных высказываниях о женщинах. В общем, недалекий «плохиш», казалось, прекрасно оттенял благоразумие «железной леди» — победа, очевидно, была у нее в кармане. И, в принципе, так и было — большая часть избирателей проголосовало за нее. Не говоря уже про экс-президента Барака Обаму , который ездил по стране и агитировал за Клинтон, 90% СМИ, которые были исключительно за демократку, и заканчивая союзниками США . В общем, казалось бы, на стороне Хиллари были все. Трамп, по сути, должен был набрать лишь небольшое число голосов. Но в итоге разрыв с Трампом оказался совсем незначительным (47,79% — за Клинтон, 47,30% — за Трампа). Чаша весов в пользу Трампа склонилась из-за выборщиков, которых оказалось больше, чем у Клинтон.

«Первая причина его победы — социально-психологическая, — рассказал в одном из интервью директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев . — Когда на одного из кандидатов все наваливаются и начинают его топтать-пинать, это может иметь обратный эффект. Избиратель, простой народ, любит таких обиженных, а то, что Трампа стали обижать, — это факт».

Выступление Дональда Трампа / ©SNN В конце предвыборной гонки на «неотесанного мачо» набросились звезды американского шоу-бизнеса. Когда эти же звезды рекламируют стиральный порошок, обыватель покупает его в «тайной» надежде хоть немного приобщиться к известной личности. Но в политике этот незатейливый маркетинговый ход не работает — в данном случае звезды и прочие сливки общества предстают как чужеродный, далекий от нужд простого избирателя, элемент. Атака на Трампа дала противоположный эффект.

Прибавьте к этому неизменную уверенность Клинтон в своей победе — с самого начала предвыборной гонки она произносила свои речи тоном уже избранного президента: давайте, мол, мы еще немного потрудимся, тут поднажмем, там постараемся — и я «официально» стану главой государства. Большинство людей манит уверенность, а вот самоуверенность — отталкивает. Клинтон вела себя слишком вызывающе.

Хиллари Клинтон / ©Википедия

Американский Жириновский

Так уже окрестили СМИ новоиспеченного президента США. Типажи обоих политиков действительно из серии найди 10 отличий. Так что задаваться вопросом, почему популярен Трамп, можно с тем же успехом, почему популярен Жириновский. Ответ простой: смотря у кого. Типаж (и, несомненно, реальный характер) Владимира Вольфовича, а вместе с ним и Дональда Трампа, разумеется, откликается в душах определенной категории избирателей. И в случае Жириновского, и в случае Трампа — это простые люди. СМИ рисуют портрет типичного сторонника Трампа — белый мужчина со средним образованием (или вовсе без него), из рабочего класса (или безработный).

В Америке, как и в России , таких много, и даже, вероятно, большинство. Клинтон делала ставку на истеблишмент и «продвинутых» американцев. Трамп изначально взывал к очень простой аудитории, которой не нужны ни рациональные доводы, ни правильность Хиллари, да чего там — даже предвыборная программа, которой у Трампа, как известно, в общем-то и не было. Этим людям нужны понятные и конкретные лозунги. Можно даже противоречивые. С этим у Трампа как раз все прекрасно. Он обращался к заботливо нарисованной голливудскими блокбастерами и телепередачами американской мечте маленького человека, которую сам воплощал: богатство, известность и, как следствие, свобода действий и слов. Трамп — это реалити-шоу, настолько же яркое, насколько и бессмысленное, но такое близкое многим людям.

Дональд Трамп / ©SNN Вымирающий Белый Мужчина

Ну и, конечно, шовинизм. Без него, вероятно, никуда, даже в демократичной Америке. Женщина у руля воспринималась на ура — и это был один из козырей Клинтон — у развитой публики, у среднестатистического обывателя мужского пола, к которому апеллировал Трамп, едва ли. Один из блогеров на Glavpost.com, предрекая победу тогда еще только баллотирующегося Трампа назвал Никсона гендерным предателем, который ввел правило, предоставляющее школьницам равные права в занятиях спортом. Это был первый удар по патриархальному сознанию американцев. Вторым ударом было разрешение летать на коммерческих самолетах. А потом пошло-поехало: Бейонсе атаковала поле Суперкубка с армией чернокожих женщин с поднятыми кулаками, которые объявили конец мужского доминирования. Что же, черт возьми, происходит! Примерно так, по мнению автора, должен мыслить «Вымирающий Белый Мужчина», у которого создается впечатление, будто власть выскальзывает из его рук, что его покорил «этот феминистический монстр». И что же — после 8 лет правления чернокожего мужчины, рассказывающего американцам, что делать, им придется выдержать еще 8 лет женщины. Не бывать этому!

Баба-Яга против

Раздражающее действие раздражает. И оттого запоминается. Все речи нового президента раздражали. Клинтон же взывала к разуму, а не к чувствам, поэтому проиграла. Маленький человек, простой американец, который, несмотря на отношение к золотому миллиарду, живет в тисках своих обязательств. Не греет его рафинированная рефлексия — он живет и мыслит простыми вещами и сиюминутными порывами. Ему не дают слово, потому что ему нечего сказать. Момент выбора президента в избирательной кабинке — один из немногих, когда он получает право голоса. И он — ничего не значащий — чувствует себя значащим. И говорит свое протестное «нет» рациональности и созиданию.

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Синдром отличницы

Как это часто бывает, Клинтон подвела ее собственная правильность: порядочность, эффективность предлагаемой программы, интеллект. Никто не любит отличников. Даже если они дают списать, а уж если не дают, тем паче. Это мы знаем еще со школы. «Мисс безупречность» слишком старалась, она оказалась слишком идеальной и поэтому проиграла. Людям не нравятся слишком правильные. Кому-то — из-за того, что «неправильные» выглядят более искренними, кому-то — из зависти. Ведь большинство не может похвастаться ни прекрасной эрудицией, ни интеллектом, ни рациональным мышлением, ни обдуманными поступками.

«Скорее всего, он (Трамп. — Прим. ред.) проиграл бы кандидату с имиджем «троечника» или «хорошиста», но отличница Клинтон стала именно тем фоном, который усиливал симпатии широких масс к нему, — пишет в своем блоге политический психолог, консультант по информационно-психологической безопасности, шеф-редактор интернет-журнала «Безопасность и Закон» Сергей Нестеренко . — Клинтон же на каждый его выпад опрометчиво реагировала попытками доказать, что она еще лучше — и тем самым парадоксальным образом еще больше способствовала укреплению позиций Трампа. (…) Хиллари же, как и подобает отличнице, старалась и делала гораздо больше, чем следует. (…) Трамп же демонстрировал себя «as is». И в итоге его грубая искренность оказалась более близкой избирателям, чем «идеальность» Клинтон. «Слишком хорошо» часто превращается в плохо. Хиллари и ее команда этого не учли».

©BBC Мнение

— Я посмотрел все дебаты Клинтона и Трампа и окончательно убедился в том, что Дональд человек поверхностный, глупый и вообще не понимает, как устроена политика, но почему-то при этом он мне понравился и стал импонировать. И тогда я задумался, какие психологические приемы использует его команда для создания такого имиджа. Ясно, что он нарушил все законы предвыборной кампании, провалил все дебаты, создал предельно негативный имидж, и именно поэтому его и выбрали. Также очевидно, что Клинтон на голову профессиональнее, умнее, сдержаннее и больше подходит на пост президента, но симпатии все равно на стороне Трапма.

Независимо от уровня развития общества и демократических традиций в стране, психика людей всегда тяготеет к консерватизму, что убедительно доказал Зигмунд Фрейд . Например, мы всегда будем покупать ту же зубную пасту, которой пользовались каждый день, и никакие рекламы не смогут заставить нас ее поменять, если только мы не получим явный вред от прежней. Точно так же и в политике: с высокой долей вероятности поддержку у людей найдет идея консерватизма и возвращения в великое прошлое, чем идея радикальных реформ и новшеств. Поэтому Трамп со своей консервативной риторикой «Сделаем Америку снова великой» оказался как нельзя кстати. «Возродим великое прошлое» — беспроигрышный лозунг в любой стране.

©BBC Известен такой психологический эффект, что негативное выделение запоминается лучше, чем позитивное. Например, вы наверняка помните проваленный экзамен лучше, чем самый успешно сданный. Или неудачное признание в любви отпечатывается в памяти прочнее, чем успешное. Так же и в политике: хулиган Трамп всегда запоминается лучше, привлекает к себе внимание больше и получает лидерство быстрее, чем пай-девочка Клинтон. Так что весь ее мягкий и заботливый образ работал только на руку баламуту и хаму Трампу и поднимал его рейтинг. Голосуй сердцем — этот психологический прием мы помним и по нашим выборам 1996 года. Клинтон апеллировала к сознанию и логике, Трамп апеллировал к базовой ступени пирамиды Маслоу: защита, пропитание, секс. Он открыто заявлял, что беспрепятственно удовлетворяет все свои желания и плевать хотел на правила и закона: налоги он не платит, женщин лапает без их согласия, всех мексиканцев выгонит вон из страны и отгородится от них стеной. Такая позиция может вызывать и негодование, и отвращение, но идентификация с человеком, который добивается всего, чего хочет, возникает бессознательно, ведь все мы хотим исполнения своих желаний здесь и сейчас.

Кроме того, Трамп оказался в нужное время в нужном месте. В США не очень-то жалуют нуворишей, поэтому ни один олигарх никогда не был президентом Америки, хотя желание было у многих. Поэтому его избрание — скорее исключение из правил. И, скорее, это протестное голосование: люди хотели не столько Трампа, сколько хотели избавиться от забронзовелого истеблишмента.

Все, что мы на сегодняшний день знаем о Трампе, — это всего лишь сделанный политтехнологами образ. Обещаниями-то он сыпал обильно, но никакой конкретной программы действий не предлагал. Поэтому, каким в конечном итоге будет Трамп-президент, покажет только время, гадать не имеет смысла.

Наш эксперт: Дмитрий Ольшанский, психоаналитик