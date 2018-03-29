День 29 марта в истории

День специалиста юридической службы (День военного юриста).

Установлен указом Президента РФ от 31 мая 2006 года.

Дата выбрана не случайно: в этот день в 1836 году император Николай I учредил Военное министерство, где впервые была введена должность юридического консультанта.

5 лет назад (2013) Президент РФ подписал указ «Об установлении звания Героя Труда Российской Федерации».

Идея его учреждения возникла в декабре 2012 года в ходе встречи Владимира Путина с доверенными лицами, поддержавшими его в ходе президентских выборов 2012 года.

Герой Труда РФ является высшим званием России наряду со званием Героя России. Оно присваивается «за особые трудовые заслуги перед государством и народом, связанные с достижением выдающихся результатов в государственной, общественной и хозяйственной деятельности, направленной на обеспечение благополучия и процветания России».

Всего этой высокой награды удостоены 27 человек.

8 лет назад (2010) на станциях Сокольнической линии московского метрополитена «Лубянка» и «Парк Культуры» произошли теракты.

С интервалом менее часа две террористки-смертницы привели в действие взрывные устройства. В результате трагедии погибли 40 человек, еще 160 пассажиров пострадали.

Впоследствии все причастные к этим взрывам террористы были ликвидированы в ходе спецопераций на Северном Кавказе.

78 лет назад (1940) была создана Военная академия командно-штурманского состава ВВС (в 1968 — 2011 годах — Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина).

Она была сформирована на базе курсов усовершенствования начсостава Военно-воздушной академии имени Н. Е. Жуковского.

Среди выпускников академии около 700 Героев Советского Союза, более 10 лётчиков-космонавтов и зарубежных космонавтов. В ней прошли обучение свыше 2000 иностранных военных специалистов из 21 страны.

В 2011 году приказом Министра обороны РФ Военно-воздушная академия имени Ю. А. Гагарина была закрыта, а обучение слушателей было передано в Воронежский Военный авиационный инженерный университет.

195 лет назад (1823) на верфи Николаевского адмиралтейства заложен первый русский паровой военный корабль «Метеор».

Проект корабля разработал Илья Разумов. Спустя два года «Метеор» был спущен на воду, а в 1826 вошел в состав Черноморского флота.

Пароход длиной около 40 метров и шириной свыше 6 метров имел на вооружении 14 пушек. Его паровые машины, даже в полный штиль, позволяли развивать скорость 6,5 узла (свыше 12 км/ч).

«Метеор» участвовал в боевых действиях во время русско-турецкой войны 1828—1829 годов. Однако прослужил пароход недолго: уже в 1839 году он был разобран на верфи Николаева.

14 лет назад (2004) в Ирландии вступил в силу закон, запрещающий курение в общественных местах.

Ирландия стала первым в мире государством, где был введён такой запрет. За его нарушение придётся заплатить очень большой штраф.

132 года назад (1886) в США была изобретена Кока-кола.

Напиток придумал фармацевтом из Атланты Джоном Ститом Пембертоном как лекарство «от любых нервных расстройств». Он изготавливался из листьев коки и орехов дерева колы. Название напитка придумал помощник Пембертона — Фрэнк Робинсон . Он же каллиграфически написал название Кока-кола, которое используется до сих пор.

Первоначально напиток не был газированным. Он представлял собой густой, сладкий сироп бурого цвета и продавался в бутылках из-под пива в аптеках. В 1892 году предприниматель Аса Кэндлер купил права на изготовление этого «лекарственного» напитка у вдовы Пембертона и основал компанию The Coca-Cola Company . Благодаря рекламной компании Кока-кола стала одним из самых известных напитков в США.

Сегодня этот газированный напиток продается в более 200 странах мира.

Первая в мире сохранившаяся газета датируется 29 марта 168 года до нашей эры (2086 лет назад).

Она издавалась в Риме и носила название «Акта Диурна» или «События дня». Газета выходила на доске, и распространялась бесплатно.