В Махачкале неизвестный напал на руководителя республиканского представительства «Мемориала»

Как сообщается на официальном

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"Мемориала", в среду около 9:30 утра Дациев вышел из дома и увидел припаркованный рядом автомбиль «Лада Приора». Когда правозащитник проходил мимо, он услышал приближающиеся сзади шаги. Затем он почувствовал сильный удар по голове и упал на землю.

Случайная свидетельница произошедшего позднее рассказала Дациеву, что из машины с затемненными стеклами выскочил человек, догнал его, ударил по голове, а потом вернулся в автомобиль и скрылся с места происшествия.

После нападения Дациев самостоятельно добрался до дома и вызвал медиков. Вскоре он был госпитализирован в нейрохирургическое отделение республиканской клинической больницы.

"Мемориал" уже направил в следственные органы Дагестана

обращение

в связи с нападением Дациева. Правозащитники попросили расследовать это нападение, а также поступавшие ранее угрозы и привлечь виновных к ответственности, а также принять в отношении сотрудников «Мемориала» в республике меры государственной защиты.