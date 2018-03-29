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В Махачкале неизвестный напал на руководителя республиканского представительства «Мемориала»
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В Махачкале неизвестный напал на руководителя республиканского представительства «Мемориала» 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
В Махачкале неизвестный напал на руководителя республиканского представительства правозащитного центра «Мемориал» Сиражутдина Дациева. Организация уже обратилась в правоохранительные органы с просьбой расследовать обстоятельства произошедшего и предоставить правозащитникам госзащиту.
Как сообщается на официальном
сайте
"Мемориала", в среду около 9:30 утра Дациев вышел из дома и увидел припаркованный рядом автомбиль «Лада Приора». Когда правозащитник проходил мимо, он услышал приближающиеся сзади шаги. Затем он почувствовал сильный удар по голове и упал на землю.
Случайная свидетельница произошедшего позднее рассказала Дациеву, что из машины с затемненными стеклами выскочил человек, догнал его, ударил по голове, а потом вернулся в автомобиль и скрылся с места происшествия.
После нападения Дациев самостоятельно добрался до дома и вызвал медиков. Вскоре он был госпитализирован в нейрохирургическое отделение республиканской клинической больницы.
"Мемориал" уже направил в следственные органы Дагестана
обращение
в связи с нападением Дациева. Правозащитники попросили расследовать это нападение, а также поступавшие ранее угрозы и привлечь виновных к ответственности, а также принять в отношении сотрудников «Мемориала» в республике меры государственной защиты.
Обращение «Мемориала» адресовано прокурору Дагестана Денису Попову, руководителю следственного управления СК по республике Сергею Дубровину, министру внутренних дел республики Абдурашиду Магомедову и начальнику местного управления ФСБ Олегу Усову.
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