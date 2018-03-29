«Почта-банк» и «Тинькофф-банк» заключили мировое соглашение по бренду «Лето»

«Почта-банк» и «Тинькофф-банк» заключили мировое соглашение по делу об использовании товарного знака «Лето», сообщили RNS в пресс-службе «Почта-банка».

«Почта-банк» отказался от исковых требований к «Тинькофф-банку», в связи с заключением между кредитными организациями лицензионного договора на использование товарного знака «Лето», принадлежащего «Почта-банку», — отметили в пресс-службе кредитной организации.

Там также пояснили, что по условиям договора, «Тинькофф-банк» сможет использовать бренд «Лето» на территории Санкт-Петербурга Ленинградской области в обмен на вознаграждение. Его размер не указывается.