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«Почта-банк» и «Тинькофф-банк» заключили мировое соглашение по бренду «Лето»
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«Почта-банк» и «Тинькофф-банк» заключили мировое соглашение по бренду «Лето» 

Rambler News Service 1 час назад
«Почта-банк» и «Тинькофф-банк» заключили мировое соглашение по делу об использовании товарного знака «Лето», сообщили RNS в пресс-службе «Почта-банка».
«Почта-банк» отказался от исковых требований к «Тинькофф-банку», в связи с заключением между кредитными организациями лицензионного договора на использование товарного знака «Лето», принадлежащего «Почта-банку», — отметили в пресс-службе кредитной организации.
Там также пояснили, что по условиям договора, «Тинькофф-банк» сможет использовать бренд «Лето» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области в обмен на вознаграждение. Его размер не указывается.
«Отказ от исковых требований принят и утверждён Арбитражным судом города Москвы», — подытожили в пресс-службе «Почта-банка».
Ранее стало известно, что предметом иска «Почта-банка» к «Тинькофф-банку» стало использование последним товарного знака «Лето». Это следовало из определения суда. Прежнее название «Почта-банка» — «Лето банк», у «Тинькофф-банка» есть кредитная карта «Лето». Иск был подан 26 февраля и принят к производству. Представители ответчика сообщали RNS, что «достигли определенных договоренностей» с истцом. «Почта-банк» был создан на основе «Лето банка», входившего в группу ВТБ. «Почта-банк» принадлежит «Почте России» и ВТБ на паритетной основе, миноритарный пакет принадлежит председателю правления банка Дмитрию Руденко.
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