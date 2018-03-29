Чешский комар укусил русского медведя. В задницу?

Чешское правительство высылает российских дипломатов. Оно встало на сторону Великобритании , тогда как Земан принял сторону Путина. Но просчитался.

В ответ на отравление агента Сергея Скрипаля в английском городе Солсбери чешское правительство выслало трех российских дипломатов.

С точки зрения Кремля, этот поступок не более чем комариный укус. Русский медведь вряд ли почувствует чешское насекомое, да и крови у него предостаточно. Но если прибавить укусы государств-союзников, то медведю может стать немного больно. Особенно в случае, если некоторые укусы придутся на седалищные мышцы.

Сотня высланных дипломатов за несколько дней (максимальное количество в Соединенных Штатах — 60) — это даже для России ощутимая потеря, хотя этих людей вскоре заменят, а Россия отплатит западным государствам той же монетой.

Бабиш дал приказ

Чешское правительство встало на сторону британцев, по мнению которых, нет никакого другого достоверного объяснения, кроме того, что атака была спланирована в России. В конце концов, у чехов было сразу несколько причин для высылки российских дипломатов. Ведь российское Министерство иностранных дел включило в список возможных источников нерво-паралитического газа «Новичок», примененного во время атаки в Солсбери, не только Великобританию, Словакию Швецию , но и Чехию

Оценку чешского ответа можно охарактеризовать в трех пунктах.

Во-первых, Чехия дала понять, что дорожит союзниками.

Во-вторых, Чехия предупредила, что она не тряпка, о которую русские могут вытирать ноги.

Первые два пункта можно причислить к заслугам премьер-министра Андрея Бабиша и министра иностранных дел Мартина Стропницкого . Вместо слова «Чехия» в этих пунктах можно подставить слово «правительство».

Именно оно, а отнюдь не президент, отвечает за внешнюю политику государства и в данном случае отстояло свою позицию, хотя Земан добивался обратного. Но он просчитался. Бабиш не отказался от своей компетенции и подтвердил свои слова, сказанные на Чешском телевидении вскоре после назначения: «Внешнюю политику делаю я».

Кому выгодно?

Расследование покушения на Сергея Скрипаля и его дочь еще не подошло к концу. Но британцы уверены, что за преступлением стоит российское руководство. Или по крайней мере несет за него ответственность. Это подтверждает как примененный нервно-паралитический газ «Новичок», так и цель покушения — разведчик-предатель.

Но стопроцентной уверенности у британцев быть не может. И скорее всего никогда не будет.

Уместен вопрос «Cui bono?», то есть «Кому выгодно?».

Русские оправдываются тем, что покушение на Скрипаля не в их интересах, поскольку наносит ущерб престижу России. Но Владимиру Путину важно, прежде всего, укрепить власть, а конфликт с западными государствами ему в этом помогает.

Нельзя забывать и о том, что конфронтация может также укрепить позицию британского премьер-министра. Положение Терезы Мэй ослаблено многочисленными уступками на переговорах о Брексите. Теперь она наконец-то может проявить себя как железный лидер, который встал во главе западных союзников, включая Америку.

Эксперт по безопасности Андор Шантод в издании iDnes развивает гипотезу о том, что за покушением на Скрипаля стоит волк-одиночка из российской разведки, который мстит за предательство российских разведчиков. Но смог бы одиночка без технических и операционных возможностей совершить нечто подобное? Об этом Шандор уже не говорит.

Один из создателей «Новичка», сбежавший в Америку, рассказал, что этот газ производился в Узбекистане (часть Советского Союза), и какой-нибудь вредитель или мститель просто не смог бы его создать.

Старые советские времена?

Если забыть о примененном оружии, то дело Скрипаля оказывается не таким уж исключительным. Британцы зафиксировали 14 нераскрытых убийств россиян, проживающих в эмиграции в Великобритании. В 15-м случае преступника нашли. Речь идет об убийстве Александра Литвиненко

12 лет назад бывший агент КГБ был убит в Лондоне радиоактивным полонием. Британские следователи назвали двух виновных: депутата Андрея Лугового и коммерсанта Дмитрия Ковтуна . Россия их не выдала.

Гинек Кмоничек, посол ЧР в Вашингтоне, высказал в телепередаче «Вопросы» Вацлава Моравеца подозрение, что Россия возродила программу ликвидации своих разведчиков, которые бежали на Запад. Такая программа существовала в России (СССР) еще в 50-х годах прошлого века и служила, прежде всего, для устрашения тех, кто подумывал о побеге.

Если учесть, что во главе России стоит бывший советский разведчик Путин, то в словах Кмоничека прослеживается логика.

И все-таки я не думаю, чтобы Путин опустился до того, чтобы отдавать приказы об убийстве перебежчиков. Однако он мог дать старт упомянутой программе несколько лет назад (хватило бы, чтобы в нужное время и в нужном месте Путин сказал о недопустимости измены), и с тех пор она прекрасно реализовывается.

Связной Путина в Ланах

Так или иначе, но в деле вокруг ответа союзников на атаку в Солсбери вопиющую роль сыграл чешский президент. Милош Земан препятствовал правительству и заставлял его дать как можно более мягкий ответ. Когда у президента ничего не получилось, он просто начал вставлять кабинету палки в колеса.

Глава Чешской Республики Милош Земан на Российско-чешском деловом форуме в Екатеринбурге . 24 ноября 2017

Чтобы все было шито-крыто и производило благостное впечатление, глава комитета по иностранным делам канцелярии президента Рудольф Йиндрак назвал происходящее в «Твиттере» «хорошим примером эффективной координации между президентом и правительством». И, что главное, он не шутил.

Для наглядности мы можем разделить «скоординированные» действия президента, связанные с реакцией на атаку в Великобритании, на четыре пункта.

Первое. Земан поставил перед Службой информации и безопасности (BIS) задачу найти в Чехии следы «Новичка». Если бы у Кремля была возможность ставить задачи перед BIS, то, вне всяких сомнений, он дал бы такое же задание. Интересное совпадение, не так ли?

Второе. Кремль, конечно, не может ставить задачи перед BIS, но без ведома правительства этого не может делать и чешский президент (по закону § 8, пункт 4). Но правительство не давало согласия на выполнение этой задачи.

Третье. Земан призвал BIS проверить наличие «Новичка» в Чехии, косвенно таким образом выставив членов правительства (премьер-министра Андрея Бабиша и министра иностранных дел Мартина Стропницкого) врунами. Ведь они оба прежде уже исключили такую возможность. «Русские перешли все границы, сказав, что „Новичок“ может быть получен от нас. Это абсолютная ложь», — заявил в понедельник Бабиш.

Четвертое. Дав BIS «открытое» задание, Земан подкрепил подозрения, высказанные российскими дипломатами в адрес Чехии. Как говорится, нет дыма без огня. Но если у президента были какие-то сомнения, он мог договориться с правительством, и задача была бы поставлена не публично. (Ведь на основании расследования спецслужбы иностранного государства русские все равно так просто не возьмут свои слова обратно).

Поэтому снова и неуклонно напрашивается вопрос: чьи интересы, собственно говоря, преследует Милош Земан?

На этот вопрос попробуйте ответить сами.