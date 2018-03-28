В Воронеже может открыться ресурсный центр волонтёров 

Председатель облдумы пообещал решить вопрос о его создании. Воронежу нужен ресурсный центр волонтёров, а самим добровольцам — помощь властей в решении организационных проблем. Об этом и не только говорили на встрече председатель воронежской областной Думы Владимир Нетёсов и представители волонтёрского движения. Ребята показали областной молодёжный центр, где они сейчас базируются, и рассказали о проектах, которые ведут на территории региона. Обо всем по порядку — в нашем сюжете. В маленькой квартирке Натальи Усковой большая уборка. Отремонтировать электроприборы поручили мужчине, девушки наводят порядок на кухне. Хозяйка без дела тоже не сидит — на подхвате у своих добровольных помощников — то ведро найдёт, то тряпку подаст. Признаётся, всегда накануне Пасхи делала генеральную уборку, но сил не осталось. Когда через совет ветеранов помощь предложили волонтёры — согласилась с радостью. — Мне не так их эта работа важна, как общение. Вы знаете, я очень люблю с молодёжью, ну как сказать, пошуметь. Поговорить, чтобы не скучать, — рассказывает труженик тыла Наталья Ускова.
Волонтёры победы помогают ветеранам не первый год. Поддержку как моральную, так и на бытовом уровне, оказывают, чаще всего, одиноким старикам. Только за месяц провели генеральную уборку по 15 воронежским адресам. — Мы помогаем им по хозяйству, тем самым даём им чувствовать себя легче и свободнее в каких-то моментах. И, во-вторых, мы лишний раз им напоминаем, что мы не забываем их подвиг и чтим то, что они сделали для нас, — поделилась координатора движения «Волонтёры победы» Елена Медведева. Волонтёрских организаций в области более 500, в добровольцы записывают всех желающих в возрасте от 14 лет. Правда на встречу с председателем областной Думы пришли те, кто постарше — лидеры волонтёрского движения. Они с ходу предлагают формат «вопрос-ответ». Так волонтёры поинтересовались, можно ли для тех, кто систематически занимается волонтёрской деятельностью, предусмотреть какие-то льготы. Если речь о бесплатном проезде — то эту проблему можно и нужно решать, говорит спикер облдумы. Однако если волонтёры привлекаются к мероприятиям федерального уровня — например, помогают на Чемпионате мира по футболу в Петербурге или Калининграде, то проезд до места — за счёт принимающей стороны. Другое дело, если помощь оказывается людям в пределах нашего региона.
Волонтёрское движение в регионе несколько разрозненно, признают сами участники, из-за этого молодёжь теряет интерес к добровольной работе. Нужна своеобразная биржа труда, где можно было бы набирать кадры и обучать их. — Необходим ресурсный центр для координации на уровне субъекта региона. Это актуальная задача, будем её решать, — сказал председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов. Договорились, что все предложения, прозвучавшее на встрече, передадут молодёжному парламенту, который обобщит их в виде конкретных законопроектов. Самые актуальные проблемы Владимир Нетёсов пообещал озвучить уже завтра в Москве — на совете законодателей ЦФО. Одна из тем заседания — как раз поддержка добровольчества. Начавшуюся дружбу скрепили общим фото и подарком. Теперь у спикера облдумы тоже есть значок волонтёра и приглашение вместе пройти 9 мая в рядах Бессмертного полка.