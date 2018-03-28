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Прощание требует тишины. Остальное — потом
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Прощание требует тишины. Остальное — потом 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
Известные блогеры дали свою оценку действиям пользователей социальных сетей, умышленно распространяющих лживые материалы и сведения о трагедии в Кемерове.
Максим Кононенко, блогер, журналист, радиоведущий:
— Когда происходит трагическое событие, развивающееся во времени, практически всегда возникает критический дефицит информации. Ее не хватает и тем, кто рядом с событием, и тем, кто от события далеко. И точно так же ее не хватает тем, кто должен эту информацию предоставлять. Представителям властей, силовикам и спасателям. И журналистам, разумеется, тоже. Образуется информационный вакуум, который с силой начинает засасывать в себя все, что есть. Слухи, недопонимания и подозрения. Пока не закончена поисково-спасательная операция, ответственные люди мало что могут утверждать в точности.
Так происходит практически всегда и везде. Каждый раз возникают слухи о том, что жертв на самом деле значительно больше, чем на самом деле. И практически никогда установить источники этих слухов не получается. Кто-то извиняется за распространение фейка (информационная мистификация или намеренное распространение дезинформации в социальных медиа и традиционных СМИ. — «ВМ») о сотнях погибших, но большинство людей в комментариях все равно продолжают не верить. Это хорошее доказательство того простого факта, что вызвать панику гораздо проще, чем потом ее прекратить.
Это не назидательности пост, а размышления. Этот феномен до сих пор не осмысливался. Лидеры интернет-толпы по большей части идут на поводу у этой толпы. Паясничают на потребу, так сказать. Как мы видим, иногда это может приводить к печальному результату. Посмотрим, хватит ли мужества у других распространителей этого фейка извиниться перед своей аудиторией.
Вячеслав Максюта, президент федерации силового экстрима, обладатель титула «Сильнейший человек России»:
— В сетях множество высказываний типа: «Вам власть лжет», «Тулеев запретил говорить правду о погибших», «Матери не дали пожарные вытащить ребенка из огня»… Уважаемые блогеры, помните о Судном дне, он обязательно наступит. Клеветой и разжиганием ненависти можно заработать серьезные «болячки» себе и своим потомкам. Бумеранг всегда возвращается. Люди, давайте будем людьми!
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