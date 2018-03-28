Путин попал под дипломатический гнет. И новые санкции не за горами

Успех дипломатии в кризисной ситуации зависит от двух показателей: быстроты реакции и согласованности действий. Своим решением о массовой высылке российских дипломатов Америка и Европа решили обе эти задачи, что само по себе примечательно, поскольку Евросоюз редко когда может похвастать слаженными действиями против России

Даже при том, что на высылку согласились далеко не все страны-члены, магистральная линия ясна. России следует зарубить себе на носу, что США и бóльшая часть Европы выступают единым фронтом. И пусть киприоты и семь других стран имеют особое мнение — у них свои, тесные отношения с Россией. Большим сюрпризом оказалось неприсоединение Австрии , но и ему не поколебать впечатления, что европейские страны все как одна встали горой за Великобританию

Решение это было принято на прошлой неделе за обедом с участием европейских глав правительств. В кои-то веки немцы, французы, англичане и остальные смогли объединиться и решительно дать понять, что газовая атака в Солсбери — покушение на жизнь бывшего русского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери — нарушила все писаные и неписаные правила.

Как заявил один дипломат в интервью « Нью Йорк Таймс » (New York Times): «Это была спецоперация, которую проводили разведгруппы, используя отравляющие вещества в качестве оружия. Это в корне меняет повестку дня».

Неожиданное единогласие

Что европейцы столковались о единой линии против России — в высшей степени необычно. Как правило, разница в экономических интересах движет страны в противоположные стороны. Особенно это касается энергоснабжения — ряд стран во главе с Германией находятся в сильной зависимости от поставок российского газа.

Химическая атака в Солсбери заставила европейцев презреть различия и выработать единую позицию с США и Канадой — и это хорошо и плохо одновременно. Хорошо, потому что демонстрирует российскому президенту сплоченность Запада. Плохо, потому что претензии к России накапливаются, а ситуация настолько напряжена, что может навлечь катастрофу еще бóльшую.

Это далеко не первый случай, когда российские спецслужбы ликвидируют противников режима. И не первый раз, когда дело происходит в Англии. Однако нервно-паралитическое вещество под названием «Новичок» ранее не применялось.

Следы этого яда однозначно ведут в Россию. Это вещество настолько опасно в обращении, что организовать атаку с его применением под силу лишь государственным структурам. «Новичок» настолько ядовит и смертоносен, что малое число жертв можно считать чистой удачей.

Высылка дипломатов

Высылка дипломатов уже началась. Следующим шагом может стать дальнейшее ужесточение санкций, введенных в ответ на российские военные операции в Крыму и его аннексию, а также бои на востоке Украины , где Россия поддерживает сепаратистов, добивающихся независимости от Киева.

И это только малая толика проблем в отношениях между Западом и Россией. Москва наращивает свое военное присутствие вдоль границы с Прибалтикой и Польшей — на что НАТО отвечает тем же. Кроме того, Россия проводит масштабные военные учения, почему-то «забывая» при этом правильно о них отчитаться, как то предписывают договоры, которые она сама подписала.

К тому же нельзя забывать Сирию , где русским удалось не только закрепиться, но и заключить частичный альянс с Турцией (которая, напомним, является членом НАТО) и другими странами региона. Это говорит о доминирующей роли России даже на фоне США.

Наконец, новые линии напряжения на карте Европы появляются в результате энергетического вопроса: Россия планирует проложить новый газопровод через Балтийское море. Предполагается, что так называемый «Северный поток — 2» пройдет параллельно своему предшественнику и затронет датские территориальные воды близ острова Борнхольм. Его приветствуют несколько стран во главе с Германией, которые уже зависят от российской энергии — в то время как Польша и ее соседи против того, чтобы садиться на российскую энергетическую иглу.

«Северный поток — 2» — давнишняя головная боль для Дании, где считают, что во избежание прямых конфликтов с Россией этим вопросом должно заниматься руководство Евросоюза. «Северный поток — 1» датское правительство одобрило, однако вопрос о его продолжателе вызывает напряженность.

Министр иностранных дел Андерс Самуэльсен (Anders Samuelsen, партия «Либеральный альянс»), заявил в понедельник, что вопрос о будущем газопровода остается открытым. Таким образом, «Северный поток — 2» также может быть использован в качестве рычага давления.

Наконец, могут быть введены новые санкции. Все зависит от дальнейших шагов русских после того, как Путин одержал верх в президентской гонке и утвердил свою власть на ближайшие годы. Сейчас Россия испытывает экономические сложности, и кризис во взаимоотношениях с Западом достиг точки, когда вся надежда остается на прямые переговоры с Москвой. Произойдет это или нет, неизвестно. Пока что же напряжение опасно высоко.