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Генпрокурор Нью-Йорка потребовал не спрашивать о гражданстве на переписи
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Генпрокурор Нью-Йорка потребовал не спрашивать о гражданстве на переписи 

РИА Новости 47 минут назад
ВАШИНГТОН, 28 мар — РИА Новости. Генпрокурор штата Нью-Йорк Эрик Шнайдерман потребовал не использовать графу о гражданстве в ходе переписи населения, которая будет проходить в 2020 году, говорится в заявлении самого генпрокурора.
"Требование указывать гражданство каждого жителя, посчитанного (в ходе переписи), создаст атмосферу страха и недоверия в иммигрантских кругах, что сделает невозможным получение точных данных по переписи и справедливое распределение средств, получаемых от налогоплательщиков", — говорится в документе.
По данным телеканала FoxNews, минимум 12 штатов намерены подать в суд на американское правительство против появления этой графы.
О том, что анкета переписи населения США в 2020 году будет включать вопрос о гражданстве, сообщалось ранее в письме главы минторга США Уилбура Росса, направленном заместителю министра по экономическим вопросам Карен Данн Келли. Отмечалось также, что «данные о гражданстве… будут более точны при наличии вопроса, чем без него». Как сообщается в письме Росса, раньше вопрос о гражданстве был включен в перепись населения вплоть до 1950 года.
По данным издания Hill, представители Демократической партии опасаются, что добавление вопроса о гражданстве приведет к неточному пересчету населения, потому что иммигранты могут не захотеть заполнять анкету.
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