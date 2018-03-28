Генпрокурор Нью-Йорка потребовал не спрашивать о гражданстве на переписи

"Требование указывать гражданство каждого жителя, посчитанного (в ходе переписи), создаст атмосферу страха и недоверия в иммигрантских кругах, что сделает невозможным получение точных данных по переписи и справедливое распределение средств, получаемых от налогоплательщиков", — говорится в документе.

По данным телеканала FoxNews, минимум 12 штатов намерены подать в суд на американское правительство против появления этой графы.

О том, что анкета переписи населения США в 2020 году будет включать вопрос о гражданстве, сообщалось ранее в письме главы минторга США Уилбура Росса, направленном заместителю министра по экономическим вопросам Карен Данн Келли. Отмечалось также, что «данные о гражданстве… будут более точны при наличии вопроса, чем без него». Как сообщается в письме Росса, раньше вопрос о гражданстве был включен в перепись населения вплоть до 1950 года.