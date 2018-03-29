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ЕТТУ «стрясло» с Мирошника 10 миллионов за трамваи
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ЕТТУ «стрясло» с Мирошника 10 миллионов за трамваи 

Уралинформбюро 42 минуты назад
Фото: Уралинформбюро
Купленные втридорога.
Экс-руководитель ЕТТУ Александр Мирошник должен будет выплатить трамвайно-троллейбусному управлению 10 миллионов рублей и возместить судебные расходы. Арбитражный суд Свердловской области частично удовлетворил иск МУПа о возмещении понесенных убытков. Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе инстанции, предприятие требовало с Мирошника 14,7 миллиона рублей.
В 2010 году Мирошник, будучи главой ЕТТУ, купил у белорусского транспортного предприятия «Минсктранс» списанные трамваи по завышенной цене. Сделка проходила через посредника — ЗАО «Транспортная компания „Травт“. 6 чешских трамваев Tatra Т-3М обошлись в 18 миллионов рублей. При этом Мирошник мог купить трамваи напрямую у „Минсктранса“, что обошлось бы в 10 раз дешевле. Приобретенные трамваи пришлось ремонтировать. Капремонт обошелся управлению в 7,3 миллиона рублей.
В 2014 году, после обысков на предприятии и в коттедже Мирошника, он был снят с поста руководителя ЕТТУ. Почти сразу его назначили главой Октябрьского района Екатеринбурга.
Весной 2016 года Мирошник был признан виновным в злоупотреблении полномочиями. Экс-руководителя ЕТТУ приговорили к году колонии-поселения, но тут же амнистировали в честь 70-летия Победы в ВОВ. Однако, вопреки федеральному законодательству, судимый чиновник остался районным главой.
Прокуратура направляла требования об увольнении госслужащего главе администрации Екатеринбурга Александру Якобу и в Ленинский райсуд, но в обоих случаях позиция надзорного ведомства не была поддержана. Точку в истории поставил Свердловский облсуд — в ноябре 2016 года Мирошник лишился поста.
В марте 2018 года Александр Мирошник встал у „руля“ екатеринбургского метрополитена, заняв кресло первого замдиректора предприятия.
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