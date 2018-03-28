Об украинстве

Потеря Крыма , а также бунт Донбасса (или его оккупация РФ — кому как по душе), естественно, вызвали в стране волну дичайшей русофобии. Для примера, когда сборная России проиграла на ЧМ по футболу Японии , в Москве несколько часов спонтанно громили все азиатские кабаки. Это к тому, что ксенофобию можно вызвать на ровном месте вообще по совершенно пустяковой причине, а уж когда отжимают в прямом эфире чудесный полуостров с субтропическим климатом, то понять причину русо-ненависти конкретно в Украине предельно просто.

Однако события четырнадцатого очень болезненны и раздражительны, но все же они были только генератором русофобии. На самом деле, русофобия, только в более удобоваримой упаковке, была всегда индикатором самоидентификации в Украине. Украинство как явление — это и есть русофобия и неприятие русскости. Абсолютно все выборы до 2014 года строились по линии этой парадигмы. Восток против запада, где базовой линией идентификации оставался вопрос русского языка. Именно это и продавалось на рынке политических услуг, вне зависимости от взаправдашнего отношения к данному вопросу субъектов политической деятельность. Хочешь стать мэром Луганска или депутатом от Кривого Рога — в твоей программе не может быть по закону избирательной кампании чего-то русофобского. И совсем другая программа выстраивалась в Тернополе , Жмеринке и даже русскоязычном Киеве.

И, кстати, ничего личного. Все что продается, все используется. Это как борьба с проституцией в Украине. Формально запрещена. Есть целые отделы в структуре МВД , занимающиеся за бюджетный счет «выявлением и профилактикой» этого явления. Ну и с этой же темы эти отделы и кормятся. Все счастливы, все зарабатывают и все имитируют. Русофобско-русофильское противостояние в Украине строилось по такому же принципу. Ради самого процесса, который давал на выборах профит, не спрашивая с властей и оппозиции чего-то более фундаментально важного.

В результате мы получили чудесное шизофреническое общество. Для миллионов людей по обе стороны Днепра первичным является не то, *** ли (см.оригинал статьи) какая-то сука деньги из госбюджета, а на каком языке эта сука/уважаемый человек разговаривает.

Но это все было до 14 года. Затем произошел сбой в программе, и вся эта конструкция сдержек и противовесов посыпалась. Во многом под внешним влиянием, но это в данном случае вторично. В результате мы получили моносистему с разросшимся за пределы своего естественного размера украинством, которое объективно не может переварить доставшийся ему ареал. Это все равно, как России бы вдруг досталась Маньчжурия с 50 миллионами китайцев на борту.

И проблема украинства даже не в том, что оно вдруг стремительно расширилось. Проблема в том, что украинство победило в противостоянии, в котором по своим функциональным задачам никогда и не должно было побеждать. Можно скандалить, например, с родителями. Можно в скандалах добиваться признания своей правоты. Можно добиваться уступок. Можно начать доминировать над родителями. Унижать их… Но нельзя своим родакам перерезать горло, потому что правоту свою ты так и не доказываешь, а вот проблем нового характера получаешь по свое не перерезанное горло.

Суть украинства в постоянном противопоставлении русскости. По сути, украинство это и есть антирусскость. Но это противопоставление работает только в непрерывном процессе. Это как футбол. Мы любим не титулы, кубки, футболки, интервью с игроками, полные стадионы болельщиков… все это вторично по отношения к самой игре в футбол, к самому процессу пинания мяча. Нельзя убить одноразово русофильского дракона и с облегчением посадить садок вишневый коло хаты. После этого книга заканчивается. Хоббиты вернулись домой. И действа — перемог, гидности, пошаны — больше нет.

Украинство генерирует смыслы только в противопоставлении и борьбе. Если этого нет, само украинство превращается в мракобесие, которое становится антиэстетским и противным даже не поклонникам русскости. Украинство превращается в обрядовость, со своими жрецами, своим бессистемным кодексом поведения, своими мифами и легендами.

На данном этапе жрецы украинства пытаются активно противопоставлять себя внешнему врагу. В краткосрочной перспективе это работает, но даже эта конструкция валится, что видно на действующих рейтингах власти. Россия, какой бы она ни была на самом деле — это внутренняя закрытая система. А значит, массового вовлечения носителей украинства в противостояние с этой закрытой системой быть не может. А нет вовлечения, значит, нет процесса, без которого украинство деградирует до уровня карго-культа. Достраивают Крымский мост — зрада. Ввели новые санкции против Мордора — перемога. Но это все рефлексия на внешние процессы в которых украинство принимает участие в качестве наблюдателя.

Ну и другая самая большая проблема украинства — оно не созидательно. Украинство построено на противопоставлении, запрещении и выявлении иного. Все это функции разрушительного характера. Именно потому политическая система украинства несамодостаточна. Система эмоциональна в противовес рациональности. Она не зарабатывает. Не создает комфорт в общежитии. Она полностью игнорирует социальную ответственность. И в итоге происходит парадоксальная вещь. Именно украинство разваливает украинское государство.