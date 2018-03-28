Спикер Думы как следует врезал Борису за «сексизм»

Параллель тут только в реакции спикеров: в Госдуме взяли под защиту депутата, которого журналисты обвинили в сексуальном харассменте, а в Палате общин спикер дал резкую отповедь за не сразу даже заметную оплошность ведущего правительственного министра. То есть не параллель получается, а, скорее, перпендикуляр.

Дело было так. Борис отвечал в парламенте на запросы депутатов — так положено всем министрам, включая и премьера. Коллега по правящей партии сделал безобидный запрос — это «поддавки» такие, чтобы дать министру возможность высказаться по какой-либо злободневной проблеме. Как это часто бывает в Палате, депутаты оппозиции пускают ядовитые реплики, пытаются сбить оратора. И тут Борис попался, остановился и стал обвинять в обструкционизме теневого министра иностранных дел, депутата лейбористов Эмили Торнберри. Причем в риторическом пылу внезапно забыл о парламентских правилах обращения к депутатам. Он назвал свою визави «благородная и ученая леди баронесса, как ее там». С задних скамей кто-то подсказал, и Джонсон продолжил: «Леди Нюджи».

Дело в том, что Эмили Торнберри замужем за членом Палаты лордов судьей Кристофером Нюджи, но в профессиональной практике выступает всегда под своей девичьей фамилией. Это в Англии широко принято, даже признается за норму. А в Палате общин принято обращаться друг к другу «достопочтенный депутат» или «достопочтенный друг» и называть округ.

И вот здесь-то и вмешался председатель палаты, спикер, достопочтенный депутат Джон Беркоу. «Мы не обращаемся к людям по их супружеским титулам, — сказал он, прерывая Бориса. — Это недостойно и, откровенно говоря, сексизм — разговаривать таким образом. Я этого в палате не потерплю. Неважно в каком высоком ранге депутат, это нелегитимно, не будет допускаться и должно быть отозвано».

Яростный тон Джона Беркоу придал этой отповеди такую энергию, что видео клип с инцидентом стал хитом социальных сетей, наравне с «делом Скрипалей» и трагедией в Кемерово Тереза Мэй , кстати, выразила в парламенте соболезнования).

Борису надо отдать должное: он тут же безоговорочно извинился за свою оплошность. В Англии все, конечно, знают, что лохматого консерватора нередко заносит. Некоторые коллеги поспешили к нему на защиту, но еще больше насмешили народ. Особенно когда депутат Харриет Болдуин сказала про Бориса: да что вы, у него во всем теле ни одной сексистской косточки нет!