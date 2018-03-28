Представлена новая бюджетная онлайн-касса АТОЛ 92Ф

Она подойдет для новичков.

Компания АТОЛ расширяет линейку ньюджеров — бюджетных онлайн-касс для предприятий, пробивающих до 100 чеков в день. Это, например, магазинчики «у дома», небольшие кофейни, закусочные, столовые и палатки на рынках. Новое устройство под названием АТОЛ 92Ф создано специально для тех, кто привык делать расчеты на калькуляторе и никогда не пользовался контрольно-кассовой техникой, передает пресс-служба АТОЛ.

АТОЛ 92Ф — это легкая и компактная plug-and-play-касса («включи и работай») с предустановленным программным обеспечением. Оно позволяет выполнять основные кассовые операции и отправлять чеки оператору фискальных данных без лишних трудозатрат и дополнительных расходов.

Базовая комплектация АТОЛ 92Ф предоставляет самые разные варианты передачи информации (Wi-Fi, 2G, Bluetooth). У ньюджера интуитивно понятный интерфейс — он будет удобен как опытным, так и совсем не опытным кассирам. Клавиатура сделана из пластика и снабжена большими клавишами — специально для тех, кто привык делать расчеты на калькуляторе. При этом все стандартные операции (например, переход на оплату банковской картой) выведены на «горячие» клавиши. Чтобы сделать работу кассира еще проще, производитель снабдил кассу двумя USB-портами — для подключения сканера штрихкодов и банковского пин-пада. Кроме того, пользователь ньюджера может удаленно управлять своим бизнесом через личный кабинет в Интернете. Здесь он может работать с каталогом товаров (загружать его из кабинета в кассу и наоборот, редактировать позиции), а также видеть статистику продаж (например, выручку или число пробитых чеков за тот или иной период, размер среднего чека).