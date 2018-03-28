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Представлена новая бюджетная онлайн-касса АТОЛ 92Ф
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Представлена новая бюджетная онлайн-касса АТОЛ 92Ф 

Prim.News 53 минуты назад
Она подойдет для новичков.
Компания АТОЛ расширяет линейку ньюджеров — бюджетных онлайн-касс для предприятий, пробивающих до 100 чеков в день. Это, например, магазинчики «у дома», небольшие кофейни, закусочные, столовые и палатки на рынках. Новое устройство под названием АТОЛ 92Ф создано специально для тех, кто привык делать расчеты на калькуляторе и никогда не пользовался контрольно-кассовой техникой, передает пресс-служба АТОЛ.
АТОЛ 92Ф — это легкая и компактная plug-and-play-касса («включи и работай») с предустановленным программным обеспечением. Оно позволяет выполнять основные кассовые операции и отправлять чеки оператору фискальных данных без лишних трудозатрат и дополнительных расходов.
Базовая комплектация АТОЛ 92Ф предоставляет самые разные варианты передачи информации (Wi-Fi, 2G, Bluetooth). У ньюджера интуитивно понятный интерфейс — он будет удобен как опытным, так и совсем не опытным кассирам. Клавиатура сделана из пластика и снабжена большими клавишами — специально для тех, кто привык делать расчеты на калькуляторе. При этом все стандартные операции (например, переход на оплату банковской картой) выведены на «горячие» клавиши. Чтобы сделать работу кассира еще проще, производитель снабдил кассу двумя USB-портами — для подключения сканера штрихкодов и банковского пин-пада. Кроме того, пользователь ньюджера может удаленно управлять своим бизнесом через личный кабинет в Интернете. Здесь он может работать с каталогом товаров (загружать его из кабинета в кассу и наоборот, редактировать позиции), а также видеть статистику продаж (например, выручку или число пробитых чеков за тот или иной период, размер среднего чека).
«При создании нового ньюджера мы постарались воплотить в жизнь все, что хотят пользователи от касс такого типа. Прежде всего, это соответствие требованиям 54-ФЗ, простое подключение и применение, высокая длительность работы от аккумулятора (порядка восьми часов) и, главное, — доступная цена. Стоимость АТОЛ 92Ф вместе с фискальным накопителем составляет 15400 рублей. Эта сумма полностью покрывается налоговым вычетом, который полагается индивидуальным предпринимателям на ЕНВД и «Патенте» при регистрации онлайн-кассы в ФНС России до 1 июля 2018 года. Мы надеемся, наши клиенты используют нашу разработку, чтобы вывести свой бизнес на начальный уровень автоматизации», — говорит Эдуард Болмосов, директор по продуктам компании АТОЛ.
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