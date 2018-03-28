Кемерово, мы с вами! В день национального траура ямальцы не сдерживали слез (ФОТО)

Сегодня сотни жителей Ямала собрались вместе, чтобы разделить горе с кемеровчанами и выразить поддержку.

В Ноябрьске люди вышли на площадь Памяти. Цветы с траурными лентами, белые шары, выпущенные в небо, гора плюшевых мишек и машинок. Слезы в глазах и скорбь на лицах. Говорили мало: слова неуместны. Их заглушают крики гибнущих детей, звенящие в ушах каждого…

Салехардцы к пяти часам вечера собрались на площади у Вечного огня. На близлежащих улицах образовались пробки из автомобилей, все стремились попасть на тихий митинг. Площадь быстро заполнилась людьми, как это бывает 9 Мая. Горожане принесли игрушки, лампадки и цветы, чтобы возложить к Вечному огню, почтив память погибших. Среди собравшихся было много детей, как и в этой беде национального масштаба, случившейся 25 марта в ТЦ «Зимняя вишня» и унесшей 64 жизни, в том числе 41 детскую.

— В сердце каждого из нас невыразимая боль… Кемеровчане, мы молимся за вас. Сил вам и терпения. Светлая память погибшим. Надеемся, что никто и никогда не испытает больше такого горя. Кемерово , мы с вами!

Оксана Беседина, многодетная мама:

— Когда уходят дедушки и бабушки, мы теряем прошлое, когда уходят дети — это противоестественно, уходит наше будущее. Кемеровчане, мы скорбим вместе с вами.

Память жертв жуткого пожара почтили минутой молчания, в небо выпустили белые шары — символы чистых детских душ. Многие не могли сдержать слёз…

Со всех сторон продолжали подходить люди, семьями и по одному. Люди еще долго несли цветы и игрушки. Все задавались только одним вопросом: что сделать, чтобы подобное не повторилось…

Салехардец, пожелавший остаться неизвестным, рассказал, что днем разговаривал с ямальским студентом, который учится в Санкт-Петербурге . Парень с друзьями в воскресенье ходил в кино, во время сеанса хотели выйти, но подергали ручку — закрыто…

В Ноябрьске акция, назначенная на 16 часов, продолжалась до позднего вечера. Поток людей, желающих разделить боль людей, потерявших близких при ужасающих обстоятельствах, казался нескончаемым. Общее настроение можно передать двумя цитатами:

«Трудно представить страх детей, оказавшихся в смертельной западне. Еще труднее — отчаяние и беспомощность родителей, принимающих их звонки. Это невозможно осмыслить, скорее можно сойти с ума».

«У этого зла есть конкретные имена, их не пять и не шесть. Мне понятен гнев кемеровчан. Виновные должны быть наказаны!».