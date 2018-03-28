Образцовая уральская фабрика не смогла выйти на плановые объемы

— Был информационный провал, но тому есть причины, — признается и.о. директора образцовой фабрики Надежда Терлыга. — Во-первых, полный комплект документов и разрешений мы получили только к ноябрю 2016-го. После возникли организационно-правовые трудности, связанные с тем, что фабрика, с одной стороны, является структурным подразделением университета, с другой — ее деятельность определяют еще два стратегических партнера из бизнес-среды. К тому же поменялась команда, которая начинала проект. На сегодня все вопросы, касающиеся договорных отношений с партнерами, разрешены. Мы практически вышли на полную загрузку: если за весь 2017 год на фабрике обучилось около 150 человек, то всего за 2,5 месяца 2018-го эта цифра уже перекрыта.

Основные потребители услуг образцовой фабрики, как задумывалось, — предприятия. К примеру, тренинги здесь прошли сотрудники уральских филиалов НЛМК , ОМЗ, группы компаний «Восток Сервис», «Криогенмаш», «Спецсталь», сербской «дочки» Газпромнефти , на днях подали заявки Выксунский меткомбинат и Белоярская фабрика картонных изделий. За парты усаживаются не только топ-менеджеры, но и управленцы рангом пониже, кадровики и начальники цехов.

Кроме них, в работе участвуют студенты: они, собственно, и демонстрируют взрослым курсантам, как на практике работают технологии бережливого производства. Ребят отбирают тщательно: они должны получать техническую специальность, знать иностранный язык и основы организации производства, уметь вживаться в ту или иную роль, ведь на тренинге ребятам, по сути, приходится работать в качестве… актеров. Кто хорошо себя зарекомендует, имеет шанс трудоустроиться, еще не получив диплом: будущие работодатели присматриваются, приглашают на практику, хотя изначально организаторы фабрики не ставили перед собой такую цель.

При каждом крупном предприятии есть учебный центр, но там дают теоретические азы бережливого производства в аудитории, а здесь производственный процесс имитируется полностью

Наталья Артюх — без пяти минут химик, оканчивает магистратуру в этом году, во время разговора сосредоточенно орудует шуруповертом. На фабрике девушка оказалась по собственной инициативе: интересно и для личностного роста полезно.

— Не знаю, пригодится ли мне это в будущем, но уже видела несколько вакансий, где требуется знание основ «бережливого производства», — рассуждает она.

Третьекурсник Игнат — будущий конструктор-технолог — на образцовой фабрике пробует свои силы уже два года. На вопросы ему отвечать некогда: руководит ребятами, разбирающими заготовки. Строгость плохо вяжется с юной внешностью, но видно, что она не напускная.

— Мне важен опыт и документ, подтверждающий, что я принимал участие в тренингах. Какое задание за два года было самым интересным? Мне поручили модернизировать ячейку производства, разработать приспособление. Ушло на это примерно два месяца, — рассказывает он.

— При каждом крупном предприятии сегодня, как правило, есть учебный центр, но он ориентирован на натаскивание молодых сотрудников без опыта. В лучшем случае имеется педагог по бережливому производству, как на машзаводе имени Калинина, но он дает теоретические азы в аудитории, на практику же слушатели приезжают к нам. Потому что ни один директор не пустит вас просто так в цех что-то открутить, залить, не даст поставить на конвейер неопытного человека, а здесь производственный процесс имитируется полностью: металлообработка, сборка, контроль качества, упаковка, бэк-офис, — поясняет Эльмира Мугатабарова, администратор программ образцовой фабрики.

По словам Надежды Терлыги, основная задача на 2018 год — поставить обучение на системные рельсы. Максимально фабрика может принять в день две группы по 20 человек. Но, для того чтобы она была загружена всю рабочую неделю, нужно сформировать несколько студенческих бригад — это позволит не отрывать ребят от лекций и семинаров ежедневно.