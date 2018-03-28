Более 20 мусоросортировочных комплексов работает в Подмосковье

Подмосковье работает более 20 мусоросортировочных комплексов, это число необходимо увеличить, сообщил журналистам в среду депутат Мособлдумы, член комитета по экологии и природопользованию регионального парламента Александр Орлов

В среду в Клину состоялось выездное расширенное заседание комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы на тему «Мониторинг текущей ситуации на полигоне ТБО „Алексинский карьер“. На выездном заседании также присутствовали жители Клина, председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова , депутат регионального парламента Михаил Борушков, первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов , начальник Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья Ирина Плещева и другие.

»И в городском округе Клин, и во всем Подмосковье у нас есть время подготовить инфраструктуру, об этом сказал губернатор Андрей Юрьевич Воробьев , с тем, чтобы уже с нового года внедрять раздельный сбор на территории всего Подмосковья. И сегодня у нас есть порядка 20 — 25 сортировочных комплексов. Как минимум практически в каждом муниципалитете они должны появиться», — сказал Орлов.

По его словам, на законодательном уровне уже прорабатывают инициативу внедрения ответственности для управляющих компаний, чтобы они создали инфраструктуру и поставили сортировочные баки, тем самым позволив жителям Подмосковья разделять отходы.

«Когда будет у нас построена инфраструктура по переработке (мусора — ред.), то это позволит нам перерабатывать до 50% отходов», — отметил Орлов.

Он также указал, что установка контейнеров зависит от управляющих компаний, которые могут помочь наладить этот процесс.