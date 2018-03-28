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Более 20 мусоросортировочных комплексов работает в Подмосковье
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Более 20 мусоросортировочных комплексов работает в Подмосковье 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
В Подмосковье работает более 20 мусоросортировочных комплексов, это число необходимо увеличить, сообщил журналистам в среду депутат Мособлдумы, член комитета по экологии и природопользованию регионального парламента Александр Орлов.
В среду в Клину состоялось выездное расширенное заседание комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы на тему «Мониторинг текущей ситуации на полигоне ТБО „Алексинский карьер“. На выездном заседании также присутствовали жители Клина, председатель комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы Алла Полякова, депутат регионального парламента Михаил Борушков, первый заместитель министра экологии и природопользования Московской области Павел Кириллов, начальник Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья Ирина Плещева и другие.
»И в городском округе Клин, и во всем Подмосковье у нас есть время подготовить инфраструктуру, об этом сказал губернатор Андрей Юрьевич Воробьев, с тем, чтобы уже с нового года внедрять раздельный сбор на территории всего Подмосковья. И сегодня у нас есть порядка 20 — 25 сортировочных комплексов. Как минимум практически в каждом муниципалитете они должны появиться», — сказал Орлов.
По его словам, на законодательном уровне уже прорабатывают инициативу внедрения ответственности для управляющих компаний, чтобы они создали инфраструктуру и поставили сортировочные баки, тем самым позволив жителям Подмосковья разделять отходы.
«Когда будет у нас построена инфраструктура по переработке (мусора — ред.), то это позволит нам перерабатывать до 50% отходов», — отметил Орлов.
Он также указал, что установка контейнеров зависит от управляющих компаний, которые могут помочь наладить этот процесс.
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