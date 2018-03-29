Случаи массовой высылки иностранных дипломатов из СССР и РФ. Досье

26-29 марта 2018 года о высылке российских дипломатов заявили 27 стран, включая 20 стран-членов ЕС . Кроме того, о сокращении миссии РФ при НАТО сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг . Эти меры были предприняты в поддержку Великобритании , возложившей вину на Россию за отравление 4 марта в Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля , осужденного в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери. Это первый случай в истории международных отношений, когда дипломатов выдворяют из-за инцидента в третьей стране.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ составила хронологию случаев массовой (свыше десяти человек) высылки иностранных дипломатов из СССР и РФ. С 1971 года известно о семи таких случаях.

В октябре 1971 года из Советского Союза были высланы 18 граждан Великобритании. Эти меры были приняты в ответ на беспрецедентную депортацию в сентябре 1971 года 105 сотрудников советской дипломатической миссии. Поводом для этой акции послужили сведения, переданные британской разведке двойным агентом Олегом Лялиным. Под прикрытием сотрудника торгпредства СССР он должен был координировать сеть советских агентов в Великобритании, но был завербован английскими спецслужбами.

14 сентября 1985 года из СССР были депортированы 25 британских дипломатов. Накануне, 13 сентября, Великобритания выслала 31 сотрудника внешней разведки КГБ, которые действовали под дипломатическим или журналистским прикрытием. Информация о них была получена от агента КГБ Олега Гордиевского, работавшего на британскую разведку с 1974 года и бежавшего в Великобританию в июле 1985 года.

В октябре 1986 года из СССР были выдворены 30 американских дипломатов, заподозренных в шпионаже. В ответ Госдепартамент США объявил о сокращении штата посольства СССР в Вашингтоне и генерального консульства СССР в Сан-Франциско на 50 человек. Еще пять советских дипломатов были объявлены персонами нон грата. Официальная причина — приведение в паритетное состояние числа сотрудников дипломатических представительств СССР в Вашингтоне и Сан-Франциско и США в Москве и Ленинграде.

В июне 1988 года из СССР в связи с обвинением в шпионаже были высланы 13 сотрудников посольства Канады в Москве, среди них первый секретарь посольства Энн Лихи, второй секретарь Эвелин Паксли, а также военно-морской атташе Раймонд Стил и военно-воздушный атташе Кеннет Муди. Эта акция стала ответом на высылку по аналогичному обвинению 19 советских дипломатов и официальных лиц, работавших в Монреале

В 1989 году из Москвы были высланы 11 граждан Великобритании в ответ на аналогичные действия Лондона в отношении 11 сотрудников советских учреждений — дипломатов, журналистов и работников торгпредства. Персонами нон грата были объявлены трое граждан Великобритании, ранее работавшие в Москве. Ранее Великобритания также объявила персонами нон грата трех советских граждан, уехавших на тот момент из Лондона.

28 июля 2017 года МИД России предложил Вашингтону до 1 сентября привести количество дипломатических и технических сотрудников, работающих в американском посольстве в Москве, в генеральных консульствах в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге Владивостоке , в соответствие с числом российских дипломатов и сотрудников, находящихся в США. Таким образом персонал, занятый в американских дипломатических и консульских учреждениях в России, был сокращен на 755 человек (до 455 человек). Эта мера была принята российской стороной на фоне продолжающегося ухудшения российско-американских отношений, в частности в связи с утверждением в Конгрессе США законопроекта, ужесточающего антироссийские санкции (принят Палатой представителей 25 июля, Сенатом — 27 июля, подписан президентом США Дональдом Трампом 2 августа). Столь масштабной высылки, касающейся несколько сотен человек, не было даже в период холодной войны.