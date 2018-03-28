Депутаты утвердили генплан Солнечногорска

Жители и депутаты одобрили генеральный план подмосковного Солнечногорска , согласно которому промышленные предприятия останутся в южной зоне поселения, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

«Генплан мы мощно, детально и долго прорабатывали. Поселение одобрило генплан, с Главархитектурой тоже нашли общий язык», — сказала заместитель начальника управления по архитектуре и строительству Елена Мариничева

По ее словам, генплан получился «профицитным»: количество мест в школах и детских садах просчитывалось с учетом роста населения. Промышленные предприятия останутся в южной зоне Солнечногорска.

«Генеральный план обеспечит развитие жилой застройки, социальных объектов, транспортной сети», — прокомментировал глава Солнечногорского района Андрей Чураков

За утверждение генплана депутаты проголосовали единодушно.