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Депутаты утвердили генплан Солнечногорска
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Депутаты утвердили генплан Солнечногорска 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Жители и депутаты одобрили генеральный план подмосковного Солнечногорска, согласно которому промышленные предприятия останутся в южной зоне поселения, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.
«Генплан мы мощно, детально и долго прорабатывали. Поселение одобрило генплан, с Главархитектурой тоже нашли общий язык», — сказала заместитель начальника управления по архитектуре и строительству Елена Мариничева.
По ее словам, генплан получился «профицитным»: количество мест в школах и детских садах просчитывалось с учетом роста населения. Промышленные предприятия останутся в южной зоне Солнечногорска.
«Генеральный план обеспечит развитие жилой застройки, социальных объектов, транспортной сети», — прокомментировал глава Солнечногорского района Андрей Чураков.
За утверждение генплана депутаты проголосовали единодушно.
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