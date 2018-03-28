В Военной академии Генерального штаба прошел научный семинар, посвященный современным военно-политическим технологиям 

В его работе, помимо сотрудников вуза, приняли участие представители научного сообщества Москвы, политологи и эксперты, занимающиеся проблемами национальной безопасности Российской Федерации.
Военным институтом (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации проведен научный семинар на тему: «Современные военно-политические технологии: сущность, содержание и перспективы их применения в управлении обороной Российской Федерации».
На обсуждение участников мероприятия были вынесены вопросы, касающиеся применения военно-политических технологий в управлении обороной Российской Федерации, зарубежного опыта подобного рода деятельности, технологий в практике межгосударственного информационного противоборства.
В работе семинара, помимо сотрудников академии, приняли участие представители научного сообщества Москвы, политологи и эксперты, занимающиеся проблемами национальной безопасности Российской Федерации, в частности, советник генерального директора международного информационного агентства «Россия сегодня» Вероника Крашенинникова, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов РУДН Дмитрий Егорченков, начальник сектора региональной безопасности Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков, декан факультета истории, политологии и права Московского государственного открытого университета Вардан Багдасарян, директор научно-исследовательского центра Российского союза ветеранов Афганистана Валерий Мурзин, доцент кафедры конфликтологии и миграционной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Валерий Савелов.