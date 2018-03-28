Ещё
В Военной академии Генерального штаба прошел научный семинар, посвященный современным военно-политическим технологиям
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Военной академии Генерального штаба прошел научный семинар, посвященный современным военно-политическим технологиям 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
В его работе, помимо сотрудников вуза, приняли участие представители научного сообщества Москвы, политологи и эксперты, занимающиеся проблемами национальной безопасности Российской Федерации.
Военным институтом (управления национальной обороной) Военной академии Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации проведен научный семинар на тему: «Современные военно-политические технологии: сущность, содержание и перспективы их применения в управлении обороной Российской Федерации».
На обсуждение участников мероприятия были вынесены вопросы, касающиеся применения военно-политических технологий в управлении обороной Российской Федерации, зарубежного опыта подобного рода деятельности, технологий в практике межгосударственного информационного противоборства.
В работе семинара, помимо сотрудников академии, приняли участие представители научного сообщества Москвы, политологи и эксперты, занимающиеся проблемами национальной безопасности Российской Федерации, в частности, советник генерального директора международного информационного агентства «Россия сегодня» Вероника Крашенинникова, директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов РУДН Дмитрий Егорченков, начальник сектора региональной безопасности Российского института стратегических исследований Сергей Ермаков, декан факультета истории, политологии и права Московского государственного открытого университета Вардан Багдасарян, директор научно-исследовательского центра Российского союза ветеранов Афганистана Валерий Мурзин, доцент кафедры конфликтологии и миграционной безопасности Института права и национальной безопасности РАНХиГС Валерий Савелов.
ТК «Звезда»: последние новости
Эксперт раскрыл причины ненависти Великобритании к России В ОЗХО считают, что Великобритания имела право не консультироваться с Россией по «делу Скрипаля» Кровавая бойня: хуситы показали кадры нападения на военную базу Саудовской Аравии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово205
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине183
Путин решил судьбу Тулеева74
РФ отправила боевые самолеты к Северной Америке348
Великобритания придумала наказание для России109
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
Путин решил судьбу Тулеева
Политика
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
00:38
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово
Пожары Происшествия
03:26
Австрия посетовала на давление Лондона по РФ
В мире
00:47
Новый арест по следам трагедии в Кемерово
Происшествия
03:11
Великобритания придумала наказание для России
Экономика
00:35
Российского блогера избили ногами за дрифт
Происшествия
04:09
Мавроди не нашлось места на кладбище
Общество
01:00
Пожарную систему в ТЦ «Зимняя вишня» монтировал повар-кондитер
Происшествия Пожары
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение