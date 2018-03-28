В Музее спортивной славы ЦСКА состоялось заседание наблюдательного совета армейского клуба

Олег Боцман. В его работе приняли участие статс-секретарь — заместитель Министра обороны, председатель наблюдательного совета ЦСКА Николай Панков, начальник Управления физической подготовки и спорта ВС РФ

Участники заседания подвели итоги работы армейского клуба за 2017 год и рассмотрели план развития ЦСКА на 2018 год.

«Министерство обороны уделяет большое внимание развитию физической культуры и спорту. В приоритете — массовый спорт и спорт высших достижений. Решение этих вопросов возложено на Центральный спортивный клуб Армии. Основным мероприятие ЦСКА в 2017 году стало проведение в Сочи на олимпийских объектах III зимних Всемирных военных игр. В них приняли участие спортсмены из 25 стран. Российские спортсмены выиграли на этих соревнованиях рекордное количество медалей. Международный совет военного спорта назвал эти Игры лучшими в истории, –— отметил начальник ЦСКА полковник Артём Громов.

На Олимпийских играх в Корее спортсмены ЦСКА завоевали три бронзовые награды — две лыжница Юлия Белорукова и одну конькобежка Наталья Воронина . Решением совета директоров Международного совета военного спорта (CISM), заседание которого прошло в Ницце в феврале, Российская Федерация получила право проведения Всемирных кадетских игр 2020 года в Санкт-Петербурге . Также в 2018 году Россия примет у себя три чемпионата мира среди военнослужащих — в мае в Москве по спортивной борьбе, в августе в Самаре по плаванию и в ноябре в Москве по скалолазанию. Еще одним важным направлением работы ЦСКА на 2018 год — подготовка сборной команды вооруженных сил к летним Всемирным военным играм, которые пройдут в Китае в 2019 году.

Председатель наблюдательного совета ЦСКА Николай Панков положительно оценил работу ЦСКА, но при этом внес ряд конкретных предложений, которые позволят сделать её еще более эффективной, выведут на новый качественный уровень.