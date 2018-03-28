Эксперты нашли признаки информационного вброса в освещении кемеровской трагедии в соцсетях

МОСКВА , 28 марта. / ТАСС /. Распространение в социальных сетях сообщений о воскресной трагедии в Кемерове имеет признаки сознательного информационного вброса, направленного, в частности, на подрыв доверия к властям. Это подтверждено исследованием, которое проводится сейчас профильной аналитической компанией «Крибрум».

Отчет о промежуточных итогах исследования — по состоянию на середину дня в среду — имеется в распоряжении ТАСС.

Реакция: от объяснимой до панической

По словам специалистов, за трое суток, с 25 по 28 марта, в социальных сетях разместили в общей сложности около 790 тыс. сообщений по теме, причем лишь 248 тыс. из них были оригинальными. Таким образом, многие сообщения не создавались заново, а передавались по цепочке (так называемые «репосты»), что свидетельствует о повышенном интересе к теме и сознательном привлечении — а порой и нагнетании — внимания к ней.

Само по себе такое внимание нормально и понятно в условиях чрезвычайной ситуации. Но специалисты отмечают, что пик распространения информации пришелся не на сам день трагедии или следующий день, как это обычно бывает, а лишь на вторник, 27 марта. По их оценке, это уже свидетельствует о намеренной попытке «вызвать резонанс в обществе».

Приводят они и другие признаки «намеренного вброса информации». Это «высокий уровень репостов 27 марта, который в три раза выше уровня оригинальных сообщений», а также тот факт, что некоторые авторы размещали множественные сообщения по теме.

В целом, по мнению аналитиков «Крибрум», в воскресенье реакция в соцсетях на события в Кемерове «была вполне нормальна и объяснима», в понедельник активность заметно усилилась и тон становился все более негативным, во вторник реакция разрослась до «размеров массовой паники» (475 тыс. сообщений по теме от 370 авторов).

Особенно активно в нагнетание страстей включились видеоблогеры. «Основными темами этого дня стали требования отставок» должностных лиц разных уровней, констатируют авторы исследования.

В среду интенсивность освещения темы несколько снизилась, хотя, по данным «Крибрум», ежечасно «количество сообщений увеличивается примерно на 20 тыс.».

Как бороться с дезинформацией

Исследование носит технический характер и не содержит политических оценок или рекомендаций.

Отвечая на вопрос о том, можно ли отличить достоверную информацию, распространяемую в соцсетях, от ложных слухов, специалисты «Крибрум» подтвердили, что это возможно и обязательно будет сделано применительно к трагедии в Кемерове. Но для проведения такого анализа требуется больше времени, так что его итоги включат уже в окончательный отчет.

Основатель «Крибрума» Игорь Ашманов считает, что это и не самое важное. «Информационная атака в социальных сетях налицо, как и быстрая и сплоченная поддержка ее в „либеральных“ СМИ, — указал он, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС. — Главное — не [в том, чтобы] отличить достоверную информацию от слухов, а [в понимании], что делать с атакой».

"Понятно, что это технически возможно, — добавил эксперт. — Но важно, когда факт атаки установлен, правильно и быстро реагировать на нее, «сбивать на взлете». Для этого, по убеждению Ашманова, необходимо налаживать непрерывный поток достоверных сведений, в том числе «от первых лиц», а также блокировать каналы распространения дезинформации и давать должный отпор провокаторам.