Настоящих людей Ямала увидят жители и гости Санкт-Петербурга

Санкт-Петербурге 13 апреля в Российском государственном музее Арктики и Антарктики откроется фотовыставка «Настоящие люди».

Материалы для неё получили во время антропологической экспедиции в Ямало-Ненецком автономном округе . «Настоящие люди» (на ненецком языке — ненэй ненэця'') — самоназвание ненцев, самого крупного из коренных малочисленных народов Севера и Сибири.

Антрополог Александра Терёхина и археолог Александр Волковицкий из Санкт-Петербурга в течение года кочевали вместе с семьей ненцев-оленеводов Сэротэтто по Ямальской тундре: от зимней стоянки на реке Юрибей до летних пастбищ возле устья реки Морды-яха, впадающей в Карское море. Ученые проводили комплексные исследования культуры арктических оленеводов в течение годового цикла каслания, а также организовали кочевой детский сад с использованием различных методик преподавания, в котором Александра Терёхина работала воспитателем. Ученые участвовали во всех хозяйственных и культурных делах кочевой семьи и её соседей, а также старались запечатлеть разные моменты жизни тундровиков. Кроме того, они создали сайт экспедиции, на котором весь год вели дневник с добавлением фотографий и видео.

Фотовыставка «Настоящие люди» подготовлена в рамках проекта «Свежий взгляд» отдела по работе с молодежью Московского дома национальностей, — сообщает представительство ЯНАО в Санкт-Петербурге. Для неё выбрали фотографии, ставшие своего рода иллюстрациями к полевым дневникам.