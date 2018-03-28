Старые огнетушители, запертые двери: в России идет проверка торговых центров

Масштабные проверки уже идут по всей стране. Торговые центры, развлекательные комплексы, крупные супермаркеты и кинотеатры. Там, где обычно собирается наибольшее число людей, правила противопожарной безопасности должны выполняться неукоснительно. Почему закрыты аварийные выходы и не везде срабатывает пожарная сигнализация? И что нужно сделать, чтобы заставить всех без исключения исправить нарушения немедленно?

"Нажимайте тогда. Считай Андрей. Минута. Мы все трупы".

Екатеринбург . Эвакуационный выход из торгового центра открывается, когда уже спасать некого. Единственный путь с детской площадки через маленькую калитку. Элемент декора в экстренной ситуации помешает спасению.

Учебная эвакуация в Краснодаре . И то же самое.

"Мы ждали, когда откроется дверь! Так не должно быть!"

Из этого ростовского центра и вовсе не выйти. Двери остаются закрытыми на магнитные замки.

"Без вас человек может выйти? — Если нет сработки пожарной сигнализации, конечно, он не выйдет".

Биробиджане во время проверки торгового центра отключился свет. Датчики дыма бесполезны. Надежда на персонал.

"Как позвонить в пожарную охрану, знаете? — 03. — -03? Скорая же!"

Работники будто не понимают для чего на табличках зеленые фигурки и красные наклейки на стене. Не знают, где находится схема эвакуации. Иногда ее вообще нет.

"Ольга Борисовна, вы видели план? — Нет. Пришла с тремя детьми. У вас там нет плана эвакуации".

А если он и есть, то в этом екатеринбургском здании еще надо поплутать, чтобы дойти до дверей.

Благовещенский центр. Детская зона на втором этаже, спасаться нужно через лабиринты игровых столов и полутемных коридоров.

"Так, где мы? Я не знаю, я даже не представляю, куда здесь бежать".

Москва . Коридоры торгово-развлекательного центра, ведущие к выходу, завалены. Вдоль единственного пути к спасению — служебные помещения.

Комната, в которой нарушены сразу несколько требований пожарной безопасности. Стены обиты деревом. Да здесь еще и хранят несколько тысяч рулонов туалетной бумаги. Деревянные стены, вытяжки толком не сделаны.

Или вот как в Ростове сигнализация сработала — а ржавый люк дымоотвода так и не открылся.

Не менее важно, как эти строения вообще становятся торговыми центрами. Строить их дорого. Проще купить. Например, неприспособленный под торговлю цех обанкротившегося завода. Делают ремонт. Сдают в аренду. И так что по всей стране.

Бывший завод «Хроматрон». В советское время здесь делали цветные кинескопы. В 2000-е он стал торговым центром. В 2017-м здесь были проведены проверки и обнаружены многочисленные нарушения, в том числе пожарной безопасности. Затем еще одна проверка, третья. И все они показывали, что собственник, фактически, не делал ничего для того чтобы устранить эти нарушения. В итоге суд постановил — закрыть торговый центр на 90 дней.

Бизнесмены пеняют на то, что теперь не пройти внутрь к своим магазинам. Клиенты готовы потерпеть неудобства ради безопасности.

"Ты идешь оттуда, выходишь, как из бани. И дышать здесь совершенно нечем. И окна здесь все закрыты, естественно ни вентиляции ничего здесь нет. Все арендаторы давным-давно за границей живут, как в Кемерово , а здесь чего? Деньги собираем!" — негодует Валентина Лебедева

Проверки центров и в Сочи

"Вот сюда упираются люди. — И кого мы ждем? — Никого. Выходят. Просто выходят! — Куда выходят? Она закрыта обычно, дверь!"

Здесь особое внимание уделили детским зонам. По предварительной версии именно в таком сухом бассейне в «Зимней вишне» и начался пожар. В сочинском центре рядом с поролоновой ямой есть огнетушители. Правда, 2010 года. С истекшим сроком годности.

И получается, что вроде просчитаны нормативы, разработаны схемы, написаны законы. Кажется, осталось только уже, наконец, начать исполнять простые, но жизненно важные правила.