Кадыров готов найти украинского пранкера-дезинформатора

«Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны», — уточнил чеченский министр.

При этом Умаров указал на то, что РФ — это не Дикий Запад, чтобы за кого-то объявлять награду, такие мероприятия должны проходить в рамках законодательства. Более того, в РФ существует множество компетентных органов, которые должны заниматься поимкой таких личностей, отметил он.