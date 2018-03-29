Ещё
Кадыров готов найти украинского пранкера-дезинформатора
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Кадыров готов найти украинского пранкера-дезинформатора 

BFM.RU 2 часа назад
Глава Чечни Рамзан Кадыров готов найти украинского пранкера-дезинформатора Никиту Кувикова известного под псевдонимом Евгений Вольнов, если такая задача будет поставлена руководством страны. Об этом заявил министр республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, передает «МК».
«Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны», — уточнил чеченский министр.
При этом Умаров указал на то, что РФ — это не Дикий Запад, чтобы за кого-то объявлять награду, такие мероприятия должны проходить в рамках законодательства. Более того, в РФ существует множество компетентных органов, которые должны заниматься поимкой таких личностей, отметил он.
Пранкера уже объявили в международный розыск за то, что он распространял недостоверные сведения об огромном количестве жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение родственников погибших и сея вражду.
BFM.RU: последние новости
Кемерово раскачивает лодку. Комментарий Георгия Бовта Противопожарные двери: почему не все их ставят и сколько они стоят? Тулеев: «определенные силы» пытаются стравить людей после трагедии в Кемерове
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Число пострадавших в Кемерово возросло56
Россия приготовила ответ США116
Азербайджан забраковал российское оружие307
Блогер Варламов задержан в Москве68
Названа официальная версия пожара в ТЦ Кемерово411
Видео
06:16
Путин сообщил о вбросах из-за границы в связи с Кемерово
Политика Другое
01:37
СМИ: Путин решил судьбу Тулеева
Политика Пожары
00:58
Трампа подняли на смех за новое прозвище
В мире США
00:35
Блогер Варламов задержан в Москве
Происшествия
02:38
Россияне в США боятся оказаться в западне
Политика В мире
02:27
Россия приготовила ответ США
Политика
06:07
Число пострадавших в Кемерово возросло
Происшествия
01:06
Курсант ФСБ РФ попросил убежища на Украине
Украина В мире
03:02
Названа причина смерти Анофриева
Шоу-бизнес
01:08
Лукашевич рассказал о позоре Украины
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение