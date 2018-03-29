Глава Чечни Рамзан Кадыров готов найти украинского пранкера-дезинформатора Никиту Кувикова известного под псевдонимом Евгений Вольнов, если такая задача будет поставлена руководством страны. Об этом заявил министр республики по делам национальностей, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров, передает «МК».
«Если будет такая государственная задача поставлена в рамках компетенции, то, поверьте мне, Рамзан Ахматович ее выполнит очень филигранно и враги России будут наказаны», — уточнил чеченский министр.
При этом Умаров указал на то, что РФ — это не Дикий Запад, чтобы за кого-то объявлять награду, такие мероприятия должны проходить в рамках законодательства. Более того, в РФ существует множество компетентных органов, которые должны заниматься поимкой таких личностей, отметил он.
Пранкера уже объявили в международный розыск за то, что он распространял недостоверные сведения об огромном количестве жертв пожара в Кемерове, вводя в заблуждение родственников погибших и сея вражду.