Федотов считает, что нет оснований принимать закон о саморегулировании СМИ 

МОСКВА, 28 марта. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов не видит смысла в разработке и принятии закона о саморегулировании СМИ.
"Проект закона о саморегулировании СМИ уже разрабатывался и увенчался полным фиаско, потому что данная сфера может распространяться на журналистов, а не на редакции. А механизм саморегулирования среди журналистов уже существует", — сказал Федотов в среду ТАСС, комментируя инициативу депутата Госдумы Евгения Федорова.
Глава СПЧ напомнил, что институт саморегулирования действует с 1998 года. «Напомню, что с 1998 года в стране существует Большое жюри Союза журналистов России, а с 2005 года действует и общественная коллегия по жалобам на прессу. Она рассматривает ежегодно десятки жалоб, в ее состав входят 50 человек — представители разных слоев общества, и нет никаких оснований задействовать столь жесткий механизм, как закон», — заключил Федотов.
Ранее депутат Госдумы Евгений Федоров сообщил Федеральному агентству новостей, что в Госдуму внесут обновленный законопроект «О саморегулировании СМИ». Парламентарий пояснил, что трагедия в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове «высветила проблемы с ответственностью массмедиа». Федоров утверждает, что СМИ распространяли недостоверную информацию о случившемся.