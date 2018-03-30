Рыбалка с риском для жизни: спасатели отправились в рейд по Неве

Плюсовая температура прибавила работы спасателям Санкт-Петербурга . Любители зимней рыбалки продолжают рисковать жизнью в надежде на хороший улов. Вместе с инспекторами в рейд по акватории Невы отправился корреспондент «МИР 24» Родион Ковалев.

Сотрудники МЧС напоминают любителям зимней рыбалки, что постановлением правительства Петербурга выход на лед после 15 марта строго запрещен. Противостояние романтиков с удочками и реалистов с мигалками длится уже много лет. Обостряется ежегодно с наступлением весны. Из-за переменчивой погоды даже толстый лед, на который так уповают рыбаки, становится ненадежным.

«Даже если дней пять такая погода подержится, за плюс выйдет, то он растает в течение нескольких дней. Ну, вы видели, по Неве еще неделю назад ходили, а теперь там сплошная открытая вода», — подчеркнул начальник центра ГИМС МЧС России по Санкт-Петербургу Александр Радько

Чтобы обезопасить людей, инспекторы проводят по 3-4 рейда в день, а в плохую погоду дежурят по соседству с рыбаками. Специалисты напоминают людям номера, которые нужно набирать в случае ЧП, и проводят профилактические беседы.

Клевое место

Правила подледной рыбалки

«У меня к вам просьба одна: не рисковать. Когда будет распыление льда, промоины, он будет трескаться и отходить от берега», — предупреждают спасатели.

Любители подледного лова инспекторов слушают внимательно, но по окончании лекции чаще всего остаются при своем мнении. Рыболов Виктор Иванов уверен, что опасности нет.

«Рыбаки понимают, где можно, а где нельзя. Вот за Кронштадтом сейчас опасно. Здесь все пока заперто, пока лед толстый», — сказал мужчина.

Уверенные речи сегодня уже завтра могут превратиться в крики о помощи, говорят сотрудники МЧС. С начала марта спасатели уже сняли с отколовшихся льдин 35 рыбаков. Одного мужчину спасти не смогли. Он утонул в Неве, провалившись под лед на снегоходе.

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