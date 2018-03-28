Трансформаторная подстанция опасна так же, как стиральная машина

Олег Гамов — директор распределительной сетевой компании «Ямал», которая обеспечивает светом и электричеством жителей всего Пуровского района и окружной столицы Салехарда рассказал, почему нельзя совсем отказаться от о трансформаторных подстанций.

Всем знакомы серенькие коробки посреди двора с кучей проводов и предостерегающей надпись. Все их видят, но мало кто знает: зачем же они нужны?

Эти строения называются трансформаторными будками. Они строятся вблизи жилых домов, чтобы помочь регулировать напряжение электричества, когда мы к сети подключаем приборы с разной мощностью.

«Благодаря силовым трансформаторам в квартиры передают мощность из сетей высокого напряжения 10 кВ, в сети низкого напряжения 380/220 В. Чем ближе понизительная трансформаторная подстанция расположена к потребителю и короче низковольтные (380/220 В) линии электропередач, тем меньше потери электроэнергии, выше качество и надёжность электроснабжения. Соответственно дешевле», — пояснил корреспонденту ИА «Уральский меридиан» руководитель распределительной сетевой компании «Ямал» Олег Гамов.

Трансформаторные подстанции несомненно нужно. Но как быть с тем, что любопытные дети и подростки становятся жертвами своего любопытства. Они проникают во вскрытое помещение и получают травмы от электричества. Поэтому на Ямале периодический задались вопросам строить высокие ограждения вокруг таких подстанций.

Безусловно, как любая электроустановка, трансформаторная подстанция является источником опасности, но эта опасность не выше, чем от стиральной машины в доме или от пылесоса, холодильника, если исключить проникновение в подстанцию посторонних лиц, не занятых её обслуживанием. Самое главное, что необходимо усвоить всем жителям населённых пунктов: «ЗАПРЕЩАЕТСЯ самовольно проникать во внутрь трансформаторных подстанций!», — предупреждает Олег Гамов.

Входные двери у них всегда должны быть заперты на замок. И если вдруг кто-то заметил, что двери открыты, взломаны хулиганами, то необходимо незамедлительно сообщить об этом по номеру телефона указанному на двери, либо на стене здания трансформаторной подстанции, либо по номеру 112, в Единый Диспетчерский Центр.

За трансформаторные подстанции на территории Пуровского района, по словам Олега Гамова, отвечает ГКУ «Ямал». Именно сотрудники компании следят за каждой электроустановкой организован постоянный и периодический контроль её технического состояния. Назначены работники ответственные за безопасную эксплуатацию, имеется технический и технологический надзор. Плановое проведение осмотров и предупредительных ремонтов позволяет содержать электроустановки в исправном состоянии.

Исправная электроустановка — не представляет опасности!

В районном центре городе Тарко-Сале таких подстанций 78. Сейчас заканчивается строительство новой двухтрансформаторной подстанции суммарной мощностью 2000 кВА для электроснабжения, развивающегося мкр. Таёжный в г. Тарко-Сале. В 2018 году запланировано строительство и сдача в эксплуатацию новой двухтрансформаторной подстанции суммарной мощностью 2000 кВА для электроснабжения учебного корпуса со спортивным залом школы — интернат г. Тарко-Сале. Вместе с ростом других городов и поселений, будут строиться новые трансформаторные подстанции, которые обеспечат надёжное и качественное электроснабжение потребителей.

Однако даже новые подстанции не спасут от летнего отключения электричества. Ремонтно-профилактические работы возможно только на обесточенной электроустановке. При этом электроэнергию отключают по расписанию предварительно предупреждая через СМИ. Важно знать что даже во время ремонта нельзя отключать электричество больше чем на 8 часов подряд.

От качественного ремонта в летний период зависит надёжность электроснабжения зимой, которая на севере десять месяцев в году, в иной год и одиннадцать.

Вопреки обособленности Ямала северяне имеют возможность пользоваться электроэнергией от Особенно важной для северян является возможность получать электроэнергию от Единой Энергетической Системы России . Такая возможность уже реализована для всех потребителей, подключенных к электрическим сетям «РСК Ямала» в Пуровском районе. Электроснабжение стало надёжнее, а стоимость кВт в часа значительно ниже, чем при получении электроэнергии от передвижных источников местной генерации. К слову сказать, электроэнергия несмотря на кажущуюся дороговизну менее всего выросла в цене по сравнению с другими товарами и услугами относительно времён Советского Союза.

«При средней зарплате в советское время 120 руб. и стоимости одного кВт*час для населения 4 коп., оплата 200 кВт*часов составляла 8 руб. (6,7% от заработка). В настоящее время, к примеру, при заработке 12 000 руб. и стоимости одного кВт*часа 2 руб. 68 коп., оплата 200 кВт*часов составляет 536 руб. (4,5% от заработка в 12 000 руб.), а относительно среднего заработка по России в 30 000 руб. составляет менее 2%».

Источник фотографии: пресс-служба АО «Ямалкоммунэнерго»