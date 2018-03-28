«Мэр с завязанными руками»: Василий Новиков занял 77 строчку в нацрейтинге

Василий Новиков. Опубликован рейтинг оценки деятельности мэров столиц регионов за январь-март 2018 года в который вошёл мэр Орла

Мэр Орла Василий Новиков вошёл в третью группу рейтинга и занял 77 строчку из 88. Общественный деятель Вадим Невров, комментируя положение Новикова отметил, что он — мэр «с завязанными руками», которые он сам себе завязал.

— Человек с высоким потенциалом, с хорошими федеральными связями, компетентный в том, как устроено государственное управление, но без желания этот потенциал полностью раскрыть на посту мэра Орла, — заявил эксперт.

Невров выразил сожаление, что Новиков практически не выступает отдельной гражданской политической силой в Орле, хотя в целом он вписался в орловский политический ландшафт.

В качестве главного достоинства орловского градоначальника, он выделяет умение сдерживать депутатов горсовета от волюнтаристских лоббистских проектов, грамотно опираясь на законы и имеющиеся у него полномочия.

Напомним, результаты «Национального рейтинга» получены на основании заочного анкетирования и заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества. В рейтинге был задействован максимально широкий круг экспертов различной профессиональной и социальной принадлежности, что позволило сделать результаты исследования наиболее приближенными к мнению «простых людей».