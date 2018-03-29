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Белгородская область за три года планирует собрать самую большую в России коллекцию сирени
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Белгородская область за три года планирует собрать самую большую в России коллекцию сирени 

ТАСС 1 час назад
Фото: Мир Белогорья
МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Правительство Белгородской области совместно с учеными планирует в течение трех лет собрать в регионе самую большую по разнообразию сортов коллекцию сирени в России. Для этого создадут Центр селекции, питомник, а за поиском уникальных сортов сирени специалисты отправятся в соседние регионы, сообщила ТАСС в четверг начальник управления дорожной инфраструктуры и транспорта департамента строительства и транспорта Белгородской области Анна Гамурак.
"Сирингарий — научная коллекция сортов сирени будет создан на базе ботанического сада Белгородского государственного университета, этот проект является совместным с правительством региона. В рамках проекта будет создан Центр селекции сирени, который будет заниматься выведением новых сортов, также создается питомник с научной целью по доращиванию саженцев после теплицы. По истечении трех лет мы рассчитали, что у нас будет создана обширная коллекция сирени, она будет самой крупной в России", — сказала Гамурак.
На реализацию проекта «Белгородская сирень» в течение трех лет направят порядка 40 млн рублей. Основой для сирингария, который будет заложен в апреле текущего года на базе ботанического сада Белгородского государственного университета, стали саженцы 60 сортов сирени. Специалисты планируют пополнять коллекцию, в том числе за счет сортов, найденных в парках старинных усадеб в Белгородской области и соседних регионах.
По словам Гамурак, интерес Белгородской области к сортовой сирени обусловлен не только нехваткой качественного посадочного материала в России. «Мы сейчас развили у себя программу по озеленению дорог. Мы столкнулись с тем, что много опор электроосвещения и нельзя сажать деревья вдоль дорог, поэтому сажаем кустарники, в том числе сирень», — отметила собеседница агентства.
Тема селекции сирени станет одной из основных на международном форуме по ландшафтной архитектуре «Зеленая столица», который пройдет в Белгороде с 17 по 20 мая. Свой проект регион также представит в конце мая на форуме «International Syringa»2018" в Москве и Санкт-Петербурге.
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