Незаконно установленные ларьки сносят в разных районах Вологды

В течение недели специалисты планируют убрать с улиц порядка 100 незаконно установленных объектов нестационарной торговли. Сегодня представители Администрации совместно с полицейскими начали демонтаж ларьков. Работа проводилась в нескольких районах города.

Так около домов № 3 и № 4 по улице Костромской были убраны шесть тонаров, установленных без разрешения властей. Там предприимчивые вологжане организовали торговлю фруктами и другими продуктами. Аналогичная ситуация сложилась практически во всех районах Вологды . Неоднократно предпринимателей, которые не заключили договоров на аренду, уведомляли о необходимости освободить незаконно занимаемую территорию. Сегодня городские власти вместе с сотрудниками полиции начали в принудительном порядке сносить те ларьки, хозяева которых не побеспокоились о своем имуществе.

«Сейчас массовое скопление ларьков, установленных незаконно, находится в разных районах города. Это Воркутинская, 8, Дальняя, 26, Костромская, 4, Ленинградская, 138, район Бывалово. В ближайшие несколько дней мы планируем снести около 100 нестационарных торговых объектов, которые установлены самовольно на муниципальной земле», — рассказал представитель отдела торговли Департамента экономического развития Вологды Владимир Захаров

Напомним, работа по борьбе с незаконной нестационарной торговлей идет в Вологде постоянно. С начала 2018 года с улиц было убрано более 70 таких торговых точек. Всем предпринимателям, которые нарушили законодательство, предстоит заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей и компенсировать затраты на транспортировку и хранение имущества.

Чтобы развернуть торговлю на законных основаниях, предпринимателям нужно заявить в Администрацию о желании арендовать землю, после чего принять участие в аукционе на аренду участка и выиграть его. Именно так поступили владельцы сети цветочных магазинов. На данный момент они открыли уже 17 торговых объектов в городе.

«Мы площадь арендуем около пяти лет. Сначала подали заявку в Администрацию города, где нам достаточно быстро ее одобрили. Система получения разрешения очень простая, вся информация и перечень необходимых документов есть на сайте города, — поделился замдиректора ООО «Цветок» Алексей Мирошниченко . — Я считаю, что это проще и выгоднее оформить аренду, чем делать это незаконно: и штрафы большие, а еще есть риск потерять павильон».

Напомним, размещение нестационарных торговых объектов осуществляется в соответствии со схемой, утвержденной постановлением Администрации города Вологды. На тех участках предпринимательская деятельность не затрагивает удобство передвижения пешеходов и автомобилистов, а также не мешает работе электро— и водосетей. В настоящее время согласно правилам в Вологде установлены и законно работают порядка 500 ларьков, павильонов и тонаров.

Кроме того, на улицах Карла Маркса и Дальней в скором времени планируется открытие мини-рынков. Аукционы на аренду земельных участков пройдут в ближайшие месяцы. Предполагается, что по каждому адресу будет размещено по 15 торговых объектов.