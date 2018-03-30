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Два лифта заменили по программе капремонта в Балашихе
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Два лифта заменили по программе капремонта в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Два лифта заменили на улице Сверлова, 20 в Балашихе в рамках программы капитального ремонта многоквартирных домов Московской области. Об этом сообщил главный эксперт отдела капитального ремонта управления ЖКХ администрации Балашихи Александр Петросян.
Работы по замене лифтов на улице Свердлова, 20 продлились два месяца. Причиной замены стало окончание
25-летнего
срока службы лифтов. На работы было выделено около 7 миллионов рублей из средств Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Московской области.
В этом доме изначально была проблема при застройке. Вместо лифта на 630 килограммов здесь была установлена кабина на 400 килограммов. Мы вернули грузопассажирский лифт по проекту дома. Всего в доме на улице Свердлова, 20 мы заменили два лифта по программе капитального ремонта
Александр Петросян.
Он добавил, что подъемники ремонтировали поочередно, чтобы не создавать неудобств жителям. Специалисты заменили кабины, тормозные устройства, ограничители скорости, лебедки и панели управления подъемников.
До июля 2018 года в Балашихе заменят 118 лифтов, перенесенных из программы капитального ремонта 2017 года. В план капремонта на 2018 год включено 90 лифтов в 15 многоквартирных домах.
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