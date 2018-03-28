Эксперты рассказали, когда отправят в отставку Тулеева

Кемеровских чиновников уволили не из-за трагедии в торговом центре

Кемеровской области сразу двух высокопоставленных чиновников сняли с занимаемой должности после страшной трагедии в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня». Речь идет о заместителе губернатора Кемеровской области Алексее Зеленине и начальнике департамента внутренней политики Нины Лопатиной . Об этом сообщает ТАСС и «Интерфакс» со ссылкой на неназванный источник.

По данным агентств, новым замгубернатора станет Ольга Турбара, которая сейчас работает первым вице-мэра города. А департамент внутренней политики возглавит заместитель Лопатиной Валентина Назимок . Причина отставки двух подчиненных Тулеева не называются. В главном управлении по работе со СМИ администрации Кемеровской области «КВ» не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию. «Официально мы эту информацию предоставим завтра. Пока ничего сказать не можем», — ответили в пресс-службе. В приемной начальника департамента также отказались комментировать информацию об отставке Лопатиной.

В разделе «Полномочия» на сайте администрации говорится, что в сферу ответственности Зеленина входила разработка долгосрочных прогнозов и планов работы коллегии администрации области, организация подготовки и контроля за исполнением распорядительных документов и поручений губернатора, организация работы по доведения до исполнителей и населения федеральных законов. Также Зеленин занимается осуществлением взаимодействия администрации области с органами местного самоуправления, отвечает за контроль проведения и организационное обеспечение заседаний и конференций губернатора. Кроме того, в сферу ответственности главы администрации входит организация правовой экспертизы документов губернатора и документационного обеспечения.

Департамент внутренней политики, которым руководит Нина Лопатина, также отвечает за организационную работу, взаимодействие с органами местного самоуправления, федеральными и региональными органами власти. Также в ее сферу ответственности входит взаимодействие с политическими партиями и общественными объединениями.

Ранее Тулеев заявлял об обиде на своих подчиненных — Зеленина, Лопатину и главу народных депутатов Алексея Синицина, поскольку они не опровергли слухи о тяжелом состоянии его здоровья. «К сожалению, много врагов. Я очень обижен на Синицина, по-подлому поступил Зеленин, Лопатина. На шефа грязь льется несусветная. Вы знаете, что я этого не заслужил. Ну, выступи! В том же интернете скажи. Идут слухи — живой, не живой. Ну, выступи, скажи. Так нельзя относиться», — сетовал губернатор. В прошлом году Тулеев перенес операцию на позвоночнике, которую сделали в одной из клиник Германии . Некоторое время он мог передвигаться только на коляске, но это не помешало ему управлять регионом, который он возглавляет с 1 июля 1997 года.

Напомним, 27 марта жители Кемерово вышли на стихийный митинг перед областной администрацией. На акции собралось около 2 тыс. кемеровчан. В том числе, участники акции требовали отставки руководства Кузбасса, в частности самого Тулеева. При этом фамилии Лопатиной и Зеленина, собравшиеся не называли.

В беседе с «КВ» эксперт сообщил, что отставка самого Тулеева — вопрос времени.

— Это вполне закономерное решение, связанное с откровенно неадекватной реакцией властей на то, что происходило в связи с трагедией в торговом центре. Я не думаю, что эти решения достаточны. Ясно, что вице-губернатор Сергей Цивелев несет не меньшую ответственность, поскольку фактически своими заявлением спровоцировал эскалацию той акции, которая происходила у стен администрации. Кроме того, вина самого Тулеева за произошедшее не меньшая. Он под не вполне адекватным предлогом не выехал на место трагедии и явно не руководил ликвидацией последствий произошедшего. Видимо губернатор посчитал, что Лопатина и Зеленин утратили контроль за информационным потоком и интерпретацией случившегося в СМИ, поэтому их уволили первыми. Я не думаю, что на этом отставки в регионе завершатся. Тулеев также уйдет в отставку, просто сейчас федеральный центр не хочет принимать решение под давлением толпы. Но его отставка назрела.